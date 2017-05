«J’aime peindre les scènes de la vie quotidienne»

Réagissez

Comment définir une peinture qui n’appartient à aucun mouvement, sinon par la classer comme atypique et originale ? Telle est celle de Saïd Aoun, un peintre dont nous avons admiré certains tableaux, qui racontent tous une histoire.

En somme, chaque peinture livre une scène de la vie de tous les jours. Comment Saïd, lui qui n’a pas eu l’occasion de poursuivre ses études, est-il venu à la peinture de façon presque naturelle ? « J’ai commencé comme tout le monde par réaliser des dessins au crayon sur du papier. J’ai été très impressionné par la Révolution, chose qui m’a poussé à dessiner nos vaillants moudjahidine. C’était pour moi la seule expression possible pour raconter l’histoire. Après, quand j’ai commencé à utiliser la peinture, je me suis tourné vers les scènes de la vie courante, avec tout ce qu’elle recèle comme messages appartenant à notre patrimoine culturel», dira-t-il. Saïd, dont la peinture est proche de celle de Baya, puisqu’elle emprunte le style naïf, nous déclare qu’au départ, il avait copié Nasreddine Dinet, en raison des couleurs chaudes qu’il utilisait pour peindre ses tableaux.

«En ce temps, je manquais de peinture à huile et de toiles, aussi j’utilisais la peinture ordinaire pour bâtiment, quant à la toile, j’utilisais toutes sortes de tissus préalablement enduits de peinture blanche», poursuit-il. Cela s’est passé pendant les années 1980. Un peu plus tard, quand il a disposé de la vraie peinture à huile, Saïd a réalisé des dizaines de toiles qu’il a offertes à des connaissances. Toutes racontent une histoire ou mettent en relief un côté de la vie quotidienne de notre société, comme la touiza, le tirhab, le souk avec tout ce qu’il contient, la fantasia, le travail de la laine… Autant dire qu’il ne trouve son inspiration que dans le patrimoine de la région, avec des us et des coutumes qu’il parvient à cristalliser sur la toile. Saïd, qui a plusieurs cordes à son arc, car, il est aussi sportif, passionné de théâtre et d’écriture, vit grâce à son commerce. Il considère l’art pictural comme un moyen qui lui procure sérénité, paix de l’âme, mais aussi et encore une manière de s’extérioriser et d’exprimer ses nobles sentiments, ceux qui font l’humain.