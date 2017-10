Djamel Eddine Khelaïfia dans le cercle des bâtisseurs

Réagissez

C’est en voulant crânement défendre un patrimoine pour lequel il se sacrifie depuis des décennies et c’est parce qu’il a été élevé dans le milieu artistique et goûté depuis sa tendre enfance aux plaisirs de cette musique qu’il associe aux vicissitudes de la vie, que Djamel Eddine Khelaïfia veut diversifier les moyens d’aider à sa promotion.

Sa dernière sortie est un récent enregistrement, où ce ténor du malouf à Souk Ahras essaye d’abord de s’affirmer comme artiste faisant partie d’un groupe engagé dans la même voie, celle d’interpeller par le son et la bonne interprétation tout un chacun afin de ne pas laisser un répertoire aussi riche que la vie tomber en désuétude. C’est, ensuite, une vision novatrice de l’art pour l’art, car Djamel Eddine est de cette catégorie de gens qui croient en ce legs transmis par ses aînés et que lui-même veut laisser aux prochaines générations. «Constantine, capitale de la culture arabe», un événement qui appartient désormais au passé, mais qui continue, avec ses hauts et ses bas, à inspirer des cheikhs de ce genre musical.

Le réintroduire au public autrement, sinon dans l’esprit de cette manifestation, où tout n’a pas été dit par les musiciens de l’Est. C’est ce qu’a tenté de nous expliquer Djamel Eddine à travers les propos suivants : «Souk Ahras est une ville où le malouf a connu ses meilleurs exploits et l’on n’est pas trop loin des performances atteintes dans les autres wilayas. L’estime du public, l’ancrage de cette musique dans les traditions locales et l’importance du patrimoine tant à l’échelle locale que régionale ne peut qu’inciter à la recherche et l’innovation. Le CD que nous venons d’éditer avec d’autres, signés par des chanteurs de renom, entre dans cette logique de sauvegarde et de pérennisation d’un bien du terroir.» Avec M’Barek Dakhla, Mohamed Toufik Bentayar et Ahmed Chekat, Djamel Eddine Khelaïfia s’inscrit en droite ligne avec des noms connus pour leur engagement dans la promotion de la chanson malouf et sa préservation.