Le Colloque d’Apulée de Madaure, organisé il y a plus d’une année, a eu le mérite de bousculer l’immobilisme de certains et réduire les réticences des autres.

Organisée sous les auspices du Haut-Commissariat à l’Amazighité (HCA), cette manifestation culturelle aux portées incommensurables sur l’écriture historique du pays et les quêtes autour de l’identité de ses habitants est remise, depuis peu, à l’ordre du jour. Kacem Kheraifia, un membre de l’APW de Souk Ahras, a récemment pris l’initiative de proposer une deuxième édition.

«Le Colloque d’Apulée de Madaure a donné à la chose culturelle une touche savante, notamment à travers les conférences des sommités historiques, des chercheurs et des journalistes conviés à ce rendez-vous d’il y a une année. N’est-il pas de notre devoir de le relancer et de donner à cette région l’occasion d’exploiter à fond ses atouts culturels et touristiques ?» s’est-il demandé.

La proposition, qui a été favorablement accueille par le premier responsable de la wilaya, est déjà en phase de préparation dans le comité en charge qui compte, entre autres, l’élu précité. Orateur polyglotte, poète, philosophe et écrivain, Apulée de Madaure qui vécut au deuxième siècle après Jésus-Christ est l’auteur de plusieurs textes qui font encore l’objet d’études approfondies dans les plus grandes universités.

Son œuvre de 11 livres Métamorphoses (ou L’âne d’or) est reconnue comme l’œuvre majeure et une référence en écriture littéraire où l’épique se confond au réel et où les techniques d’écriture étaient présentes en actes précurseurs pour son temps. L’universalisme de sa pensée et l’âme du terroir y sont fortement représentés, d’où le caractère impérissable de ses œuvres.

Ammar Djabourabi, un militant associatif et membre du premier noyau organisateur, a déclaré à El Watan : « Il est impératif de mettre en relief l’histoire millénaire de l’Algérie et la richesse culturelle de la région par le biais de telles rencontres que nous souhaitons perpétuer aux fins de pérenniser l’histoire et d’insuffler un sang nouveau à la culture de manière globale.» La wilaya de Souk Ahras qui a perdu tous ses rendez-vous majeurs, notamment le Colloque de Saint-Augustin, le Festival des arts plastiques et bien d’autres, serait en phase de réveil. Tant mieux.