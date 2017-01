Cinq nouvelles qualifications en nationale de judo

Réagissez

La section de judo de l’Entente sportive de Souk Ahras (ESSA) se distingue depuis sa naissance par l’abnégation et le sens de la responsabilité, et ses centaines d’athlètes où l’on compte une section de filles, s’impliquent, malgré tout, dans une logique de défi permanent.

Elle récidive chaque saison avec des exploits qu’aucune partie ne semble apprécier à leur juste valeur. Pas plus loin que le mois passé, une qualification aux joutes nationales, assortie d’un passage de grade en deuxième dan, a été arrachée avec brio par Azzabi Mohamed Tahar, un jeune judoka capable de prouesses du plus haut niveau.

Talbi Abderrahmane et Fassekh Ahmed sont deux autres athlètes de la même trempe, qui viennent de signer leur passage en 1er dan, après de longs mois de préparation et de sacrifices. L’émergence dans la catégorie des cadets de Fettar Nouh et Asses Oussama, deux autres fiertés de l’ESSA, qualifiés en nationale (interligues) plaide en faveur de la bonne santé du judo soukahrassien.

Leur récente prestation, fortement appréciée par le jury, est une preuve de plus pour ce club d’élite, où l’on forme des compétiteurs de grande envergure sous les bons auspices du doyen des judokas, Ali Guenadzia, et Rachid Ouali.

Ce dernier a tenu par cette occasion de qualifications tous azimuts, à lancer des signaux forts à l’adresse de la famille sportive de la wilaya. «Nous avons une pépinière de jeunes talents capables des meilleurs résultats pour peu que l’on conjugue tous nos efforts pour hisser la conception de la chose sportive à Souk Ahras (…) Tous ces athlètes, qui se donnent entièrement à cette discipline, défendent crânement les couleurs de la wilaya et s’impliquent positivement dans l’évolution de la société n’ont pas encore les moyens d’accompagnement rudimentaires», a-t-il déclaré. Misant surtout sur le changement opéré à la tête de la direction de la jeunesse et des sports, la section attend des jours meilleurs en matière d’aides en équipement et autres moyens de travail.