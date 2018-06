Atteinte d’une IMC, Hafsa sollicite une prise en charge

Réagissez

Elle s’appelle Hafsa Bensiahmed. Elle a dix ans et fréquente seulement la deuxième année primaire.

La raison est qu’elle souffre d’une Infirmité motrice cérébrale (IMC) depuis sa naissance. Dans le jargon médical, sa maladie s’appelle «Troubles moteurs et neurologiques».

Cette maladie, bien que handicapante dans une certaine mesure, se caractérise par un raidissement des membres inférieurs, d’où une tenue asymétrique du tronc.

De même, cette pathologie provoque un retard dans le développement psychomoteur, avec rigidité spastique. Abderrahmane, le père de Hafsa, nous explique que sa fille a suivi une cure thérapeutique à Ras El Ma, dans la wilaya de Sétif, en 2015. Cela a certes allégé quelque peu ses souffrances, mais elle demeure toujours dépendante de sa famille. Il est conseillé à son père de l’emmener en Espagne pour subir une opération chirurgicale dans une clinique spécialisée dans le traitement des IMC.

Un contact est vite pris avec la clinique en question. Mais l’opération revient à environ 4000 euros. «J’ai dû lésiner sur les dépenses familiales pendant plus d’une année pour réunir une telle somme», nous confie le père. Pour l’amour et la santé de sa fille Hafsa, le père est prêt à vendre sa maison, comme il nous l’a dit lui-même. En 2016 donc, les voilà partis lui et sa fille en Espagne pour l’intervention préconisée par la clinique. Hafsa subit l’opération avec succès. Seulement, avant de rentrer, il est conseillé à la famille de faire suivre à leur fille une autre thérapie. «Nous avons sollicité des cliniques arabes pour permettre à notre fille Hafsa de bénéficier de soins complémentaires. Personne n’a répondu à notre message», se rappelle Abderrahmane.

Finalement, le père découvre l’adresse d’une clinique spécialisée dans les soins complémentaires en Egypte. La cure, lui recommande-t-on, doit durer six longs mois. La prise en charge n’est pas gratuite.

Que faire pour prodiguer des soins nécessaires à sa fille ? Abderrahmane doit encore racler le fond de ses poches, lui qui n’est qu’un petit commerçant. Il accompagne sa fille en Egypte après avoir consenti à payer 80 millions de centimes. Mais Hafsa devra y rester six mois si la famille tient à la voir recouvrer l’usage de ses jambes et marcher sans aucune aide.

Malheureusement, la famille n’est plus en mesure de payer. Le père lance un message de détresse aux âmes charitables pour que sa fille poursuive sa cure en Egypte. Sinon tous les soins reçus n’auront servi à rien. Pour aider la famille de Hafsa, contacter le père Abderrahmane Bensiahmed au 06 97 43 27 34. Son espoir reste grand quant à la remise sur pied de sa fille au cas où elle trouverait une prise en charge.