Une association au service de l’éducation des enfants

L’idée a commencé à germer dans les esprits d’une poignée d’hommes sincères. L’exode rural, la crise sociale, la prolifération des maux sociaux, l’alcoolisme, le tabagisme, la drogue, les vols, enfin les ravages de l’oisiveté, l’absence d’équipements de loisirs et culturels, autant de points sombres qui avaient suscité une réaction des adultes, afin de pouvoir créer une association exclusivement au profit de l’éducation des enfants âgés entre 7 ans et 14 ans à travers la pratique du football. L’Ecole sportive pour les enfants de Cherchell (ESEC), agrée depuis le mois de mai 2014, compte à présent 400 enfants adhérents. Le coût de la cotisation mensuelle est arrêté pour le moment à 500 DA.

Tous les vendredis et samedis, les adultes de demain se donnent rendez-vous au stade en déliquescence de la commune de Cherchell, pour occuper le terrain entre 8h et 11h. L’horaire du rassemblement des enfants se réduit jusqu’à 9h30, quand les compétitions officielles sont programmées au stade. Le jeune président de l’ESEC, l’investisseur Bendaïdj Lyès, avait été choisi par les membres du bureau pour gérer les travaux administratifs grâce au précieux soutien de l’universitaire et cadre administratif Ghezal Smaïl, tandis que l’autre universitaire, Houaoura Mouloud, manager général, est assisté par le directeur technique sportif, le conseiller en sport, Yahia Mehal, qui est titulaire du diplôme d’entraîneur CAF «A».

Ces derniers animent le programme pédagogique. Le staff sportif avait articulé sa structure sur 19 entraîneurs diplômés, qui sont rattachés à 3 responsables. Au début de l’année, chaque élève bénéficie d’un équipement. L’APC avait alloué seulement une subvention de 40 millions de centimes. Les responsables bénévoles de l’ESEC avaient investi beaucoup sur l’achat du matériel pédagogique. A titre d’exemple, lors de l’entraînement, un ballon est remis à 2 élèves. Chaque fin de trimestre, les élèves sont tenus de présenter aux responsables de l’association leur bulletin scolaire, pour organiser les cours de soutien au profit des élèves qui accusent un retard. Des parents sont accompagnés de leur progéniture au stade dans la plupart des cas. Grâce aux relations avec d’autres associations (Douéra, Sidi Rached, Blida, Ben Aknoun, Tipasa), les footballeurs en herbe participent aux challenges et aux tournois pendant les vacances scolaires, at home et à l’extérieur.

L’administration de l’ESEC dispose d’une fiche pour chaque enfant adhérent. Elle remet un badge à chaque élève. Les responsables prévoient pour la saison 2018/2019 la libération de 60 jeunes qui auront une aptitude à évoluer dans la catégorie minimes d’un club de football. «Le soutien moral des citoyens, y compris des autorités locales, nous a encouragés, déclare Bendaïdj Lyès, notre objectif consiste à épargner nos jeunes des dérives, tout simplement, l’ambiance au sein de l’association est saine», conclut-il. L’autre association qui éduque et travaille dans l’ombre, c’est bien celle de l’athlétisme. Elle obtient des résultats positifs. L’encadrement sain et bénévole n’est pas étranger à son succès. Quant au club local, le Mouloudia Sportif de Cherchell, une enquête s’avère indispensable pour l’assainissement de ce club au passé historique, dépourvu à présent de moralité.