Un port insalubre et incontrôlé

Il n’y a pas de quoi être fier quand on se rend au petit port du chef-lieu de la wilaya de Tipasa.

Que de visites des membres du gouvernement depuis le début des années 2000, afin d’inspecter l’avancement des travaux de son aménagement, que des centaines de milliards de centimes gaspillés dans ce projet prometteur qui devait soutenir le secteur du tourisme, pour aboutir en cette saison estivale 2016 à une infrastructure portuaire dans un état de délabrement incroyable, pleine de saletés ! Situé à quelques encablures des bureaux des décideurs de la wilaya, de la daïra et de la commune, les estivants, notamment les familles algériennes, convergent vers le port devenu une destination incontournable pour tous ceux qui veulent visiter la ville de Tipasa.

Les regards des enfants qui accompagnent leurs parents sont fixés sur les petites voitures électriques, les jouets importés de Chine, les embarcations qui sont accostées sur les quais de ce port, qui n’arrive plus à accueillir beaucoup de monde. L’absence d’entretien de ce port est devenue le sujet de nombreux commentaires. Des jeunes anonymes stationnent leur «véhicule» sur la place et harcèlent les passants en les invitant à déposer leurs gamins dans l’un des véhicules afin d’effectuer des tournées autour de la place, moyennant une somme de 100 DA. D’autres jeunes abordent toutes les familles qui s’approchent du quai pour leur proposer des balades en mer allant de 1000 à 2500 DA. Tout dépendra de la distance à parcourir. Les mesures de sécurité ne sont pas assurées.

Bien entendu, nombreuses sont les familles qui accèdent aux désirs de leur progéniture. Les emballages sont jetés n’importe où. Les opérations initiées par les responsables pour protéger l’environnement se déroulent durant le temps de présence des responsables et des médias, sans aucun suivi. Des vendeurs de thé s’installent là où ils veulent et commencent à chauffer leur boisson préparée sur le tas. Un vendeur de beignets est entouré déjà par des familles accompagnées de leurs enfants. La pâte fraîche exposée à l’air libre, une poêle remplie d’huile chauffée, il n’y a pas de frites mais des beignets qui se préparent. Les bus, les camions transportant des rochers, les véhicules passent à proximité de ces vendeurs de thé, de nougat et de beignets. Ces commerces sont installés d’une manière anarchique, ne respectant aucune norme. Le navire de transport maritime des voyageurs s’apprête à prendre la direction du port d’Alger. Quelques femmes embarquent dans ce navire géant par rapport à la dimension du port. Elles sont accueillies par le personnel du navire. Elles prennent place sur la terrasse du navire. Des spectateurs sur le quai immortalisent les moments à l’aide de leur téléphone portable.

Dans certains coins du port, l’odeur nauséabonde des urines et des produits alimentaires pourris se dégage. Elle donne une atmosphère pas du tout touristique. Les nombreux cubes de béton installés «intelligemment» pour protéger le port de Tipasa des vagues empêchent les visiteurs de voir l’horizon. Les petites embarcations pleines de femmes, d’hommes et d’enfants sont de retour au port. Les commerces sont florissants au port de Tipasa. Les fonctionnaires de la direction du commerce ne sentent concernés par la prolifération de ces activités commerciales, qui se déroulent dans des espaces pas du tout propres. Le laisser-aller à Tipasa a atteint son paroxysme. Les représentants locaux de l’Etat ont l’esprit ailleurs, préoccupés par des choses plus fructueuses. La saison estivale à Tipasa rime avec désordre et insalubrité. L’été à Tipasa est une vraie galère pour les familles qui désirent venir se reposer, avant de redémarrer la nouvelle saison au mois de septembre.