Tipasa :Une ancienne cave aménagée en un abattoir régional.

Les wilayas du centre du pays vont bénéficier incessamment des services d’un abattoir régional pourvu d’une capacité quotidienne de 200 (deux cents) bovins et de 1000 (mille) ovins.

Une visite à l’intérieur de cet immense hangar d’une surface de 2500 m2 illustre les efforts déployés par les investisseurs, représentés lors de notre passage par messieurs Bessas Mohamed et Nafaï Smail, respectivement un ancien éleveur de bovin des montagnes du Djurdjura (Tizi-Ouzou) et son compatriote qui a à son actif une expérience de 17 années dans le milieu de l’élevage des bovins et des ovins et la production de la viande rouge à Rotterdam (Pays Bas).

Les aménagements entrepris au sein de cette cave construite en 1930 répondent selon les actionnaires de ce projet aux exigences et aux normes sanitaires, technologiques et rituelles d’un abattoir de cette envergure. Cet investissement avait été réalisé après l’accord du Calpiref au mois de mai 2014. Les travaux d’aménagement sont en voie d’achèvement. La mise en service est programmée pour le début du 2ème semestre 2017.

Ce joyau du secteur de l’agriculture d’une superficie globale de 5700 m2 se trouve au niveau du domaine agricole Yafoufi, situé dans la commune d’Attatba. Les études menées pour ce projet avaient tenu compte de tous les paramètres inhérents aux différentes phases de l’activité de l’abattoir régional centre. La SARL CPAAC avait bénéficié des avantages de l’ANDI (agence nationale du développement et de l’investissement).

Le coût global de l’investissement avoisine 330 (trois cents trente) millions de dinars. Les dépenses d’argent étaient destinées pour la prise en charge des travaux de construction et de confortement de la vétuste bâtisse ; les travaux d’aménagement ; l’achat des matériels ; l’installation des portes pour les spacieuses chambres froides ; l’achat du matériel pour le traitement du sang ; les outillages d’abattage et enfin les travaux d’achèvement des aménagements extérieurs.

L’apport des investisseurs s’élève à 55%, tandis que le financement bancaire est estimé à 45% du coût du projet. Cet abattoir s’articule autour d’un espace d’accueil et stabulation ; de 02 zones de saignée (bovins et ovins) ; de 02 lignes de travail (bovins et ovins) ; d’une zone d’inspection pour les vétérinaires ; d’une chambre froide de ressuage des carcasses ; d’une chambre froide de stockage des carcasses d’une capacité de 120 tonnes ; d’une zone pour la découpe des carcasses ; d’un hall des ventes et d’un quai d’expédition. Le fournisseur italien des équipements se chargera de la formation du personnel.

L’abattoir régional centre d’Attatba assurera 70 emplois directs dès sa mise en service et 50 emplois indirects (sous-traitance logistique ; tannerie pour le traitement des peaux). L’abattoir régional assurera les prestations de boucherie pour les éleveurs, la commercialisation de la viande rouge. Avec l’acquisition du précieux équipement qui sépare l’eau du sang, l’abattoir régional centre d’Attatba vendra le sang qui servira à produire les aliments de bétail, les engrais, mais aussi à fabriquer des cosmétiques.

Selon nos interlocuteurs, « un volume de 100 litres de sang récupérés des ateliers de stabulation et des zones de saignée, après son traitement nous permettra de récupérer jusqu’à 18 kgs de terreau de sang pur ». La wilaya de Tipasa disposait de 20 caves à travers 20 communes. La 1ère cave construite à Damous avait été mise en service en 1905, tandis que la dernière érigée à Attatba, avait été mise en service en 1930.

L’idée d’aménager cette cave d’Attatba en un abattoir régional suscite des regrets, quand on relève l’état lamentable des caves de la wilaya qui avaient été agressées sauvagement jusqu’à la limite de leur disparition. Mais pourquoi cet important investissement n’a pas fait l’objet d’une visite officielle (Ministre ou Wali), afin d’aller dans le sens des discours officiels sur les perspectives économiques nationales ?