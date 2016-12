Tipasa : Un hangar transformé en un lieu de débauche

Réagissez

Un immense hangar érigé à l’Ouest de la ville de Cherchell depuis des années s’est transformé en un refuge pour abriter les maux sociaux. Initialement, il était prévu pour la création d’un petit marché de gros en fruits et légumes par l’ex.wali, Ouchen Mohamed, viendra le tour du wali Layadi Mostefa qui avait préféré le transformer en un espace pour les activités sportives des jeunes.

Le plus grave, c’est l’immobilisme des élus et responsables locaux face à l’avenir de ce grand hangar couvert qui avoisine 1000 m2, construit avec des deniers publics. Il demeure malheureusement inexploité à ce jour depuis des années. L’austérité et la rentabilité des biens publics. Le Ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf s’est rendu en visite d’inspection à l’EHS « neurochirurgie » de Cherchell. Un joyau du secteur de la santé. Il avait été désagréablement surpris par la présence d’un vaste hangar construit en structure métallique, mitoyen avec l’infrastructure qui relève de son secteur, qui n’est qu’un dépôt communal pour les matériels et les objets détruits, détériorés et réformés appartenant à l’APC, mais surtout un parking pour les camions à ordures qui dégagent des mauvaises odeurs.

Un décor indigne. L’actuel Chef de daïra de Cherchell s’est entendu avec le Professeur en neurochirurgie, pour la cession du hangar « pollué », afin de l’aménager pour servir à l’extension de l’EHS « neurochirurgie » de Cherchell, qui enregistre un flux impressionnant de malades et des familles. Après le transfert du service des urgences du centre ville vers le rez de chaussée de cet EHS, une anarchie indescriptible s’est installée au sein de ce bâtiment pourvu des équipements de haute technologie pour les services de neurologie, de l’anesthésie et de réanimation.

Après avoir effectué une visite au niveau des 02 hangars communaux, le pollué et l’abandonné, le Directeur de la Santé de la wilaya de Tipasa a saisi le Chef de daïra de Cherchell ; comme cela avait été convenu, envoi référencié 5254 en date du 10 octobre 2016, afin de céder le hangar utilisé par la commune, pour servir enfin à l’extension à l’EHS « neurochirurgie » et pouvoir créer des services adaptés aux besoins des populations. Il y a lieu de signaler que les convoitises pour s’accaparer des grands hangars publics dans l’opacité à des prix insignifiants a de beaux jours devant elles dans la wilaya de Tipasa. L’autorité de daïra sera-t-elle en mesure de remettre les hangars sur les « rails » dans l’intérêt public ?