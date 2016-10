Réagissez

Siège du groupe Sonelgaz à Alger

Le premier responsable de Sonelgaz, fraîchement installé, compte rompre avec les anciens réflexes.

Les responsables de Sonelgaz de la wilaya de Tipasa ne tiennent plus les mêmes discours des années passées. Ils branchaient l’électricité au profit des habitations sans se soucier de la situation juridique du logement. L’essentiel pour les employés consistait à augmenter le nombre de clients pour booster le chiffre d’affaires du groupe. A présent, nombreux sont les abonnés qui ne payent plus leurs factures d’électricité. Les répercussions de la crise financière et économique que traverse notre pays les a contraints à changer de comportement.

La première rencontre avec les représentants locaux de la presse nationale du directeur de wilaya, fraîchement installé, au niveau du siège de la direction de Sonelgaz à Tipasa, a révélé les difficultés que rencontre cet opérateur public. Quand les caisses sont vides, c’est la remise en cause de tout le programme d’investissement qui était déjà prévu, dans les deux secteurs, l’énergie électrique et le gaz de ville. «L’opération recouvrement des créances», tel était le thème de cette rencontre tenue jeudi dernier.

Un taux de perte en électricité trop élevé qui avoisine 32%, alors qu’il ne devait pas dépasser 5% ; une créance qui dépasse 162 milliards de centimes ; des difficultés pour payer les salaires des employés de l’entreprise ; le taux de retard dans le raccordement en gaz des abonnés s’élève à 47%, c’est l’un des plus bas à travers l’ensemble du pays ; en plus des familles, les administrations publiques ne payent pas leurs factures dans les délais ; augmentation effrénée des branchements illicites ; absence de communication et de collaboration entre les entreprises de réalisation des différents secteurs (bâtiment, hydraulique, travaux publics) et les services techniques de Sonelgaz ; une gestion interne défaillante ; multiplication des agressions contre les réseaux de Sonelgaz...

Ce sont autant de problèmes qui entravent le développement de cette entreprise dans le nouveau contexte économique. A cet effet, le premier responsable de Sonelgaz, venu de la wilaya de Biskra, compte rompre avec les anciens réflexes pour remettre à flot son entreprise.

A compter de la deuxième semaine de ce mois-ci, des équipes vont sillonner les différentes communes de la wilaya de Tipasa pour récupérer les créances, allant jusqu’à couper l’alimentation en énergie électrique et le dépôt de plainte auprès de la justice à l’encontre des abonnés qui refusent de régler leurs factures. «Cette menace s’adresse également aux administrations publiques et aux institutions. En ce qui concerne le raccordement des abonnés au gaz, le but est d’atteindre 70% du programme au premier trimestre 2017.

Il n’en demeure pas moins que notre entreprise utilise de nouvelles technologies en matière d’entretien des réseaux et dans la commercialisation, à la suite de l’acquisition de nouveaux équipements, sachez que nous n’avons aucun bénéfice à récupérer sur les travaux dans les réseaux de basse tension et de haute tension, nous offrons nos services selon le cahier des charges», déclare le directeur de Sonelgaz. En raison de l’inexistence de contrôles dans les installations des réseaux électriques et les constructions illicites et anarchiques, moult dangers guettent les foyers et les hangars.

Ce nouveau langage des responsables de Sonelgaz arrivera-t-il à convaincre les consommateurs de l’électricité ? Depuis 2015, Sonelgaz a déposé des plaintes auprès des tribunaux. «Il faut beaucoup de temps à la justice pour trancher», nous indique un cadre juridique de Sonelgaz. L’énergie renouvelable, un sujet qui n’a pas encore été abordé à l’échelle de la wilaya de Tipasa, en dépit de l’existence de l’unité de développement des énergies solaires (UDES) à Bou Ismaïl.