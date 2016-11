Tipasa : Retard dans la réalisation des centres de proximité des impôts

Réagissez

Le wali de Tipasa Ghellaï Moussa, en visite de travail dans...

Les autorités de la wilaya de Tipasa comptent inviter, une seconde fois, le directeur général des Impôts pour aplanir les difficultés qui empêchent la mise en service des centres de proximité des impôts à Cherchell, Tipasa et Koléa.

La 1ère visite d’inspection de M. Raouya Abderrahmane au niveau de la wilaya de Tipasa n’a pas abouti à des résultats satisfaisants. Certes, les chefs de l’Exécutif de la wilaya n’avaient pas jugé utile de relancer ces projets d’intérêts publics qui relèvent de l’administration fiscale. Ce n’est pas une priorité. Il suffit de voire dans quel état lamentable travaillent les fonctionnaires de l’administration fiscale pour tirer les conclusions concernant ce secteur, considéré comme étant du second collège, malgré son rôle dans l’économie locale.

Les centres de proximité des impôts (CPI) de la wilaya de Tipasa végètent dans des situations inextricables, au moment où le pays est en quête des ressources financières pour assurer des revenus au profit du développement local. En effet, lors de sa visite de travail effectuée, hier jeudi, dans les quatre communes de la daïra de Cherchell, Ghellaï Moussa, wali de Tipasa, s’est inquiété de l’état de délabrement dans lequel se trouve cette infrastructure publique pourtant neuve.

Le projet du CPI implanté au chef lieu de daïra fait face aux agressions et aux infiltrations des eaux de pluie. « Le CPI de Cherchell est dans la même situation que celle du CPI du Chef lieu de la wilaya et de Koléa », explique un directeur de l’exécutif de wilaya. Selon la fiche technique du projet du CPI de Cherchell, une enveloppe financière avoisinant 211 millions de dinars avait été affectée pour ce projet. Ces sommes d’argent ont permis de réaliser plusieurs lots (TCE ; menuiserie aluminium et mur rideau, courant faible et menuiserie bois et métallique, VRD, équipement, transformateur, équipement, éclairage ; climatisation).

En dépit de la réception des travaux inscrits pour ce projet, le CPI en question n’est pas opérationnel. Sa réception devait avoir lieu en 2014. Mais, à la fin de l’année 2016, ce CPI demeure toujours fermé.

Le retard dans la réalisation des projets économiques et des équipements publics fait partie de la culture et des coutumes dans la wilaya de Tipasa. Pour reprendre certains travaux afin de rendre cette infrastructure de l’administration fiscale opérationnelle, une enveloppe financière d’un montant qui avoisine 201 millions de dinars est impérative. En attendant une éclaircie, le bâtiment en verre du CPI de Cherchell demeure fermé.