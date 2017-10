Tipasa : Première ablation d'un gliome de bas grade sur un patient éveillé

Réagissez

La 1ère ablation d'un gliome de bas grade sur un patient éveillé dans la wilaya de Tipasa a eu lieu le mercredi dernier à l’EHS « neurochirurgie » de Cherchell (Tipasa).

Une intervention chirurgicale similaire avait été effectuée au niveau du CHU Mustapha Bacha, à l’hôpital Zemirli (Alger) et au CHU de Blida. « Cette technique dans la médecine est pratiquée dans le monde depuis le début des années 40 », selon notre interlocutrice.

Compte tenu de sa complexité, les équipes médicales et paramédicales des services de neurochirurgie et de réanimation de l’EHS, y compris une équipe de psychologues, s’étaient réunies plusieurs semaines avant l’intervention, à l’hôtel « Césarée » de Cherchell, afin d’examiner les détails relatifs la préparation pré-opératoire, per-opératoire et enfin post-opératoire. C’est une intervention chirurgicale qui se déroule sur 03 étapes, à condition que le patient collabore avec l’équipe du bloc opératoire, autrement l’acte chirurgicale n’aura pas lieu. Durant un mois, la psychologue de l’équipe avait tenu des séances avec le malade dans le but de le préparer. Un patient agité ne peut en aucune manière subir une intervention chirurgicale de ce genre. Il ne faut pas qu’il soit tressé pendant son éveil. L’anesthésie générale s’impose dans ce cas.

Le patient est originaire de Constantine. Victime d’une tumeur au niveau de son cerveau, il est suivi depuis des années par le neurochirurgien. Dans le bloc opératoire, le patient a été endormi dans un premier temps afin que l’équipe médicale puisse intervenir au niveau du tissu osseux du crâne. Au bout d’une trentaine de minutes, le malade est réveillé progressivement avec son crâne ouvert.

Après avoir localisé et observé la tumeur, le neurochirurgien, le Pr. Kamel Bouaïta, entouré par ses assistants, les membres de l’équipe du service de réanimation et la psychologue, entame l’ablation du gliome basgrade en discutant avec son malade éveillé, afin qu’il puisse s’orienter vers la zone déjà ciblée. Une petite maladresse peut impacter négativement la motricité, la parole ou la vue du patient. Le malade signale par ses gestes ou des mots un mal dès que le bistouri touche une partie sensible de la zone stratégique du cerveau déjà localisée.

Ce n’est pas une chirurgie ordinaire, car le malade n’est pas entièrement anesthésié, il est réveillé pendant que les chirurgiens opèrent. Dès que le neurochirurgien achève son travail, le patient sera endormi une seconde fois, afin de pouvoir fermer la plaie ouverte du tissu crânien. « L’intervention aura duré environ 02h30. Le patient qui avait merveilleusement collaboré est pris en charge, nous avons utilisé nos moyens pour qu’il ne souffre pas durant et après l’intervention chirurgicale », explique le Dr. Hadjer Triki, assistante en réanimation au service dirigé par le Pr. Salima Bouderra,

Elle a précisé qu’ « Après les analyses et une période d’observation, le malade devra se reposer pour subir des séances de chimiothérapie et de radiothérapie pour une meilleure guérison. C’est une technique efficace, mais je dois dire qu’il existe beaucoup de risques quand même »..

La Professeur en réanimation, Salima Bouderra a mis l’accent sur la préparation des équipes médicales et paramédicales et du patient. « Sans le consentement du malade, ce type d’intervention ne se réalise pas, d’ailleurs pour cette 1ère médicale à Tipasa, nous avons sollicité nos collègues d’Alger expérimentés pour s’assurer du succès de l’intervention chirurgicale sur un malade éveillé », dit-elle.

Benlarbey Mohamed Seghir, natif de Cherchell au mois de décembre 1850, considéré comme étant le 1er médecin algérien à avoir soutenu sa thèse de doctorat en médecine le 16 juillet 1884 à Paris, devrait être fier, du travail que viennent de réaliser ses jeunes compatriotes dans sa ville natale. Ami de Victor Hugo, le Dr. Benlarbey Mohamed Seghir, décédé au mois d’octobre 1939, est enterré au cimetière El-Kettar à Alger.