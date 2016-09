Réagissez

Quelque 10619 microentreprises ont été créées, dans la wilaya de Tipasa, dans le cadre de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (Ansej) depuis le lancement du dispositif en 1997, a-t-on appris de son responsable local.

«L’Ansej a contribué à la création de 10 619 entreprises dans différents secteurs d’activité, ayant généré plus de 31 850 emplois permanents», a indiqué Adlane Lazali, dans un point de presse consacré au bilan d’activité de cette agence pour le premier semestre 2016. «Sur ce total d’unités créées, un taux de 12% ont déposé leur bilan», a-t-il ajouté, qualifiant ce taux de «minime» comparativement aux bons résultats obtenus par le dispositif, à plus d’un titre, a-t-il relevé. Pour M .Lazali, ces résultats positifs sont en phase de faire de l’Ansej l’un des «moteurs de l’industrie nationale, par sa contribution à la diversification de l’économie nationale et à la création de l’emploi notamment».