Tipasa : Opération inédite de distribution des logements sociaux

Réagissez

Jamais la wilaya de Tipasa n’avait connu une distribution aussi importante de logements sociaux. La dernière affectation d’un nombre important de logements sociaux remonte à la période allant de 2005 à 2008, sa dimension était beaucoup plus inférieure par rapport à celle qui aura lieu au courant de cette année 2017.

En effet, 13956 logements sociaux sont totalement achevés, grâce à l’apport des entreprises chinoises et turques. Ces logements sociaux feront l’objet d’une distribution par lots, selon un planning défini par le Chef de l’Exécutif de la wilaya, afin de mener l’action d’une manière ordonnée, qui s’achèvera au courant du 3ème trimestre de l’année 2017, affirme le directeur du logement de la wilaya de Tipasa. Sept communes sur un total de 28 ne sont pas concernées par la distribution de ce quota de logements sociaux Il s’agit des APC de Khemisti ; Ain-Tagourait ; Douaouda ; Menaceur ; Sidi- Sémiane ; Aghbal ; Beni- Mileuk. Le quota du LPL (logement public locatif) alloué par les hautes autorités du pays au profit de Tipasa lors des 02 derniers quinquennats s’élève à 25850 logements sociaux.

Déjà ; pas moins de 8400 logements LPL avaient fait l’objet de notifications, tandis que les notifications du reste (5556 LPL, ndlr) s’effectueront dès que les travaux des VRD, primaires, secondaires, tertiaires et ceux de l’amenée de l’énergie électrique seront achevés. Les réunions de coordination et de suivi hebdomadaires dirigées par le wali Ghellai Moussa depuis son installation à la tête de Tipasa auront permis de déblayer le terrain du secteur du logement d’une part et d’autre part de prendre les décisions qui s’imposent, afin d’assainir définitivement la situation du dossier du logement social dans les plus brefs délais. Le segment des logements promotionnels luxueux destinés pour une caste de personnes privilégiées avait quant à lui connu une avancée, ce qui n’était pas le cas des logements sociaux.

Les décideurs locaux avaient toujours prétendu, en avançant les arguments inhérents aux contraintes liées à l’indisponibilité du foncier et l’absence des entreprises locales de réalisation des LPL n’avaient pas permis d’être au rendez-vous pour réaliser les programmes du logement social, afin de justifier le retard. Ce n’était pas le cas malheureusement pour les logements promotionnels et les duplex affectés par anticipation aux « amis et aux privilégiés » ; des résidences secondaires érigées sur le littoral de la « Principauté », la préférence de la nomenklatura. Selon les prévisions du responsable du logement de la wilaya de Tipasa, un programme de 4502 logements sociaux en voie de réalisation sera achevé au 1er semestre de l’année 2018.

Celui-ci avait enregistré un retard en raison des contraintes multiples (foncier, entreprises de réalisation, ndlr). Quant à l’habitat rural, le programme tire à sa fin, notamment à la tranche (400 logement ruraux, ndlr) qui concerne les bénéficiaires du barrage de Boukourdane (Sidi-Amar). Les familles recensées viennent de recevoir les documents. La nouvelle demande en habitat rural dans la wilaya de Tipasa se chiffre déjà à 4000. La crise financière que traverse le pays a contraint les autorités locales à revoir à la baisse leurs dépenses inhérentes au secteur du logement, en dépit des discours officiels prometteurs.

Les opérateurs chinois et turcs ne veulent plus s’aventurer dans les projets qui connaissent les difficultés financières. Un dilemme pour les managers de la wilaya, entre ce refus poli des entreprises étrangères et l’incapacité des entreprises locales à relever le défi, en plus du déficit des assiettes foncières. Cela explique les entraves dressées au secteur de l’habitat à Tipasa. Le miracle de la distribution prochaine de 13956 logements sociaux suscite déjà moult commentaires et réservera sans aucun doute moult déceptions pour les familles qui attendent d’être « casées ».