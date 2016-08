Tipasa : nettoyage « officiel » des plages en pleine saison estivale

Réagissez

En dépit de moult réunions tenues au niveau du siège de la wilaya, nonobstant les instructions écrites et verbales relatives aux opérations de nettoyage des plages, l’absence d’hygiène au bord de la mer (plages et criques) a pris une ampleur considérable, catastrophique.

Un environnement naturel indigne est proposé aux estivants par la wilaya de Tipasa pendant la saison estivale. Une wilaya qui s’enorgueillit de l’une de ses vocations principales, le tourisme. Pour remédier à cela, les responsables de la wilaya instruisent et organisent des « mises en scène » pour superviser d’une manière éphémère les « chorégraphies » qui se déroulent sur les plages, allant de Douaouda jusqu’à Damous, en passant naturellement par celles de la commune du Chef lieu de la wilaya.



Cortèges de véhicules officiels, sirènes et gyrophares en mode fonctionnement, se mêlent aux encombrements de la circulation des voitures, des camions et bus pour se frayer un chemin afin d’atteindre le « rivage ». Un mouvement bruyant est crée pour attirer les regards et les curiosités. Des visites inopinées et discrètes des responsables suivies des décisions fermes auraient pu être efficaces pour l’intérêt général. On a donc opté pour une pollution sonore produite par les officiels, afin de leurs permettre de « voire » si tout est mis en place sur les plages, moyens humains et matériels, pour cette opération.

Les résultats ne sont toujours pas atteints. Les aoûtiens se trouvent déjà à Tipasa depuis plus d’une semaine. L’activité touristique dans la wilaya de Tipasa est un leurre. Ce secteur stratégique ne s’articule pas sur une volonté sincère pour le faire sortir de son état défaillant. Un jour, les mensonges arriveront à ne plus devenir « consommables », face à la réalité du terrain.

Le mal est profond. L’hypocrisie de ceux qui sont chargés de remédier à cette situation est criante. Tout le monde trouve son compte au moment ce secteur du tourisme à Tipasa est frappé par la léthargie.

Dans la wilaya de Tipasa, 12 communes avaient bénéficié en 2015 de douze (12) bennes tasseuses, de cribleuses de sable et de 08 tracteurs avec remorques. Cette dotation du département ministériel de Nour-Eddine Bédoui au profit des communes côtières aurait pu atténuer ce fléau dans un premier temps, notamment durant la saison estivale. Malheureusement, ces équipements sont utilisés uniquement lors des visites officielles d’inspection.

Les P/APC se plaignent de l’absence des ressources financières, pour faire fonctionner leurs « machines ». L’exemple de l’APC de Douaouda est édifiant. Les matériels avaient été loués pour être utilisés à l’occasion de la visite symbolique et protocolaire du wali de Tipasa, en ce début de l’année 2016, accompagné par une armada de correspondants de presse. La médiatisation est importante.

Au mois d’août en cours, l’état des lieux demeure toujours insalubre. Les discours et les instructions des responsables de la wilaya n’avaient pas pu améliorer l’état des plages. Les chorégraphies n’ont pas suffi pour rendre propre continuellement ces étendues de sable.

L’insalubrité des plages, des criques, le long des axes routiers et dans les quartiers des localités est « attisée » par le laxisme des gestionnaires locaux des affaires publiques d’une part et d’autre part par l’inconscience et l’incivilité des citoyens. Il reste beaucoup à faire pour la propreté des lieux, la préservation de l’environnement, notamment la protection de la mer et du littoral.