Tipasa : Les projets de logements au cœur de la visite du wali

Réagissez

A la veille des élections législatives 2017, le Chef de l’Exécutif de la wilaya de Tipasa a effectué en cette matinée du 02 mai, une visite de travail au niveau de 04 localités.

Il s'est d'abord rendu à Tipasa et Bousmail pour poser la 1ère pierre relative au lancement des projets de 4850 logements AADL « 2 » implantés à Tipasa et Bou-Ismail, avant de visiter deux chantiers pour s’enquérir de l’état d’avancement des 1112 logements RHP (résorption habitat précaire), à Tipasa et Cherchell.

Cette visite du wali avait commencé à Chaiba par la distribution de 461 logements AADL « 2 ». Quant à l’opération de distribution des 13928 logements (LPL) est sur le point d’être entamée. Cet important quota de logements « LPL » est attendu par les populations de la wilaya.

L’agitation des responsables et des élus locaux des daïras, avertis par la visite du Ministre de l’Intérieur dans leurs territoires respectifs au courant du mois d’avril dernier, avait contraint ces représentants locaux de l’Etat à nettoyer les lieux qui jalonnaient l’itinéraire prévu pour la visite de Mr. Bedoui Nordine, hélas pour eux, la visite avait été reportée. Des réflexes dignes d’une république bananière.