Tipasa : Les difficultés d’un jeune exportateur

Boudjillali Kamel (46 ans) a entamé ses activités avec l’ANSEJ de Tipasa. Il avait pris goût à l’entreprenariat, jusqu’a se lancer dans l’exportation des produits fabriqués en Algérie.



Il avait pris attache avec les opérateurs des pôles industriels de l’Est, du Centre et de l’Ouest du pays. Après avoir essuyé un échec dans certaines actions, notamment dans le secteur de la pêche, il s’est orienté vers l’exportation des produits de l’agro-alimentaire vers le marché africain depuis 2015. Il avait commencé par le marché mauritanien, ensuite le marché sénégalais et enfin le marché malien. Le jeune opérateur algérien avait noué des contacts avec des partenaires africains. Dans sa dynamique, il compte étendre son activité vers les marchés du Togo et celui de la Guinée Bissau.

« Étant un petit opérateur économique, j’exporte jusqu’à 05 containers par mois, depuis le début du mois de novembre, je fais des démarches pour rapatrier mes créances », nous explique-t-il. Le jeune exportateur issu de la localité côtière de Bou-Ismail se prépare pour l’année 2017. Pour notre interlocuteur, le secteur de l’agro-alimentaire est très porteur. La qualité des produits algériens est très appréciée par les marchés africains selon les affirmations de Kamel Boudjillali. Les nouveaux textes sont encourageants. L’opérateur ne perd du temps dans les méandres bureaucratiques pour exporter ses produits.

Néanmoins, il reconnait que les marocains et les tunisiens sont plus performants au niveau des marchés africains, « je ne vous cite pas les pays européens, le Japon, la Chine, les US, l’Arabie Saoudite, le Jordanie, l’Emirat Arabe Uni, l’Egypte, nos voisins nous dépassent largement », explique-t-il. Les producteurs nationaux doivent s’adapter à la demande du marché africain et surtout revoir à la baisse les coûts. A ce jour, ce n’est pas le cas, d’où les difficultés des opérateurs algériens à faire introduire plus facilement les produits algériens sur les marchés africains.

«Les africains n’ont les moyens frigorifiques et les moyens matériels pour stocker les marchandises dit-il, il est urgent pour nous de fabriquer les petits emballages pour toutes les sortes de marchandises de l’agro-alimentaire, y compris les détergents, les conserves, les eaux minérales et les boissons, le succès sera assuré ajoute-t-il , afin de permettre aux consommateurs africains d’acheter la quantité quotidiennement pour ses besoins, nos producteurs devront faire un effort sur le prix aussi, car nos voisins sont compétitifs, ce n’est pas le cas pour nous, nous sommes très compétitifs seulement en matière de la qualité, mais très loin des prix et des emballages proposés par nos concurrents, » répète-t-il.

Le jeune opérateur de l’ex.Castiglione qui s’est spécialisé dans l’exportation des jus, des conserves, des biscuits, des laits dans un premier temps n’a pas perdu son temps pour étudier les marchés dans lesquels il exerce. Pour lui, le marché africain est une plaque tournante qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’économie algérienne, si les industriels algériens sont soucieux de l’avenir de leurs entreprises et si la volonté politique accompagne les opérateurs désireux d’investir les marchés africains. Il n’en demeure pas moins que des producteurs algériens en pâtes alimentaires sont déjà bien introduits au sein de certains pays africains. « Les marchés africains viennent de découvrir la qualité des marchandises algériennes, mais les prix et les emballages nécessitent des améliorations », conclut Boudjillali Kamel, qui ne s’empêche pas d’afficher son optimisme.