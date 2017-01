Tipasa : Les citoyens aux abonnés absents

Réagissez

Les amas d'ordures et de gravats le long de la Corniche du Chenoua

Le 1er jeudi de l’année 2017 devait avoir lieu à la bibliothèque principale de Tipasa une rencontre entre le Chef de l’exécutif de la wilaya et les citoyens de la commune de Tipasa, à l’issue de la visite de travail de Ghellaï Moussa accompagné de tous les directeurs de l’exécutif de la wilaya.

La commune de Tipasa est un puzzle constitué d’une multitude de douars. L’Etat avait alloué une enveloppe financière d’un montant de 34,9 milliards de dinars pour développer la commune de Tipasa, ne sont pas inclus dans cette enveloppe l’argent investi pour l’amenée du gaz de ville, aux logements et à l’amélioration urbaine. A la surprise générale, hormis une poignée d’hommes qui se compte sur les bouts de doigts d’une seule main, les administrés de la commune de Tipasa avaient boudé cette rencontre, pourtant ce n’est point les problèmes qui manquent dans le territoire de l’unique commune de la daïra de Tipasa.

La séance de travail aura duré exactement 32 (trente deux) minutes. Ghellaï Moussa s’est rendu compte de l’absence des citoyens. « On ne peut pas gérer le temps lors de nos visites avoue le wali devant l’assistance composée des fonctionnaires des administrations de la commune, de la daïra et de la wilaya, malheureusement dans certains projets inscrits dans le programme de la visite, les minutes prévues avaient largement été dépassées, car je devais passer plus de temps dans ces projets en raison des difficultés posées sur les sites ajoute-t-il, mais je vais repasser pour rencontrer les citoyens afin de leurs exposer ma feuille de route pour la wilaya de Tipasa », conclut-il.

Auparavant, un citoyen du douar Hadid est intervenu pour soulever des points relatifs à l’extension du cimetière qui se trouve à l’entrée Est de la ville ; l’indisponibilité du gaz de ville ; la transformation d’une cabine de fortune en un lieu de débauche à partir de 16h00 à l’entrée d’un site archéologique de Sainte-Salsa ; la crainte des citoyens sur le problème des arbres atteints d’une maladie étrange au milieu de la ville ; le cas des 660 logements sociaux non distribués ; l’absence d’un marché couvert ; la fuite des eaux usées à coté d’une école primaire. Quant à cet entrepreneur qui voulait exposer son problème personnel relatif au non respect des clauses de la convention par l’administration, le chef de l’exécutif de la wilaya l’invite à se rapprocher avec le service concerné, sans attendre la suite de sa question.

Les Conservateur des forêts et le Directeur de la Sonelgaz avaient répondu aux questions du citoyen, après les explications du wali. Il n’en demeure pas moins que l’absence des citoyens suscite des interrogations, d’autant plus que le Chef lieu de la wilaya croule sous les tonnes d’ordures, une ville de renommée internationale en raison de l’existence d’un patrimoine culturel universel classé par l’UNESCO depuis 1982 ; avec la bénédiction de ses gestionnaires depuis des années, la commune de Tipasa assiste avec impuissance à la multiplication effarante des constructions illicites des villas et des maisons dont le nombre avoisine 2000 (deux milles), plus grave, à la dégradation des ses espaces dans tous les domaines ;à l’absence des perspectives pour ce territoire en dépit des potentialités saines et réelles ; un chômage qui explose et ouvre la voie à la prostitution, le proxénétisme, l’alcoolisme, les vols et les agressions ; les vocations touristiques, culturelles et environnementales sont en voie de disparition.

La séance de travail était de courte durée. Néanmoins, certains pensionnaires des assemblées nationales sont réapparus aux cotés de Ghellaï Moussa, après avoir fermé la parenthèse de leurs complicités avec Kadi Abdelkader. Triste pour notre pays qui veut à tout prix se libérer de cette faune vorace. Ces « élus » qui étaient collés aux basques de l’ex wali de Tipasa afin de s’accaparer d’autres avantages dans la « Principauté », reviennent hélas à la charge pour perpétuer leur besogne et tenter de bénéficier « des largesses » avec l’actuel 1er représentant de l’Etat à Tipasa. Ghellaï Moussa vient d’achever ses visites d’inspection dans toutes les communes de la wilaya de Tipasa.