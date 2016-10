Tipasa : Le wali face aux tirs croisés des habitants de Damous

Réagissez

Jeudi dernier, les citoyens des communes, rurales et déshéritées, de l’extrême ouest de la wilaya de Tipasa découvrent le visage du nouveau wali, Ghellaï Moussa, venu en visite d’inspection et de travail à bord d’un bus, en compagnie de l’ensemble des membres de l’exécutif de la wilaya. Ce n’était pas le cas pendant les derniers mois.

Quelques haltes étaient au menu du programme de tournée dans cette partie de l’Ouest de la wilaya, une façon pour Ghellaï Moussa de s’enquérir de l’état d’avancement des projets et de rencontrer les citoyens. Les mensonges ont trop duré. La wilaya de Tipasa a vécu une période d’hibernation ces derniers mois, une « parenthèse cauchemardesque », soutenue par des « élus ». Ces derniers fonctionne en suivant la direction des vents, au détriment du développement économique et social de la wilaya et se fichant allègrement des préoccupations légitimes des populations « désarmées, impuissantes ». L’égoïsme a aveuglé des personnes zélées qui pensaient que tout est permis pour elles, dans ce territoire convoité.

Bref, à l’issue d’une longue visite, jugée harassante par de nombreux responsables qui n’ont pas mis les pieds dans cette région enclavée et déshéritée de la wilaya depuis leur « parachutage », le wali de Tipasa a tenue une séance de travail avec les citoyens des trois communes de la daïra, en l’occurrence, Larhat, Beni-Mileuk et Damous.

Ghellaï Moussa a fait face aux tirs croisés des citoyens qui ont affiché leur bonheur pour ce contact direct avec le chef de l’Exécutif de la wilaya. Les besoins de chaque commune ne cessent de se croître. Il faut trouver les solutions idoines pour satisfaire les préoccupations légitimes et indispensables des populations de la daïra de Damous.

Le wali a d’emblée mis en avant le montant astronomique - des milliers de milliards de centimes- investi pour construire des équipements publics tels la création des agences commerciales de SEAAL et de Sonelgaz à Damous, afin d’éviter les longs déplacements aux familles pour payer les factures, la construction de passerelles pour permettre aux écoliers de rejoindre leurs classes pendant les précipitations des pluies, l’ouverture, la réfection et l’entretien des routes, des rues et les chemins de wilayas stratégiques pour cette daïra lointaine.

Les présents ont évoqué librement les problèmes dont souffre cette partie de la wilaya de Tipasa : inexistence des structures de santé qui obligent les familles à vivre le cauchemar durant les nuits, notamment en cas des évacuations pour des soins ou des accouchements et l’absence de pharmacies dans les zones reculées.



« Serrage des boulons »

Cela en plus des problèmes de logements – d’un enseignant et un imam-, de transport, le litige autour des habitations dont certaines remontent aux années 70, la multiplication des décharges à ordures, l’éternel problème de remise en état des voies d’accès qui ne se réalise pas après les travaux de canalisation (eau, téléphone, assainissement, électricité).

On a évoqué également l’absence de perspectives touristiques, le bradage des prix dans la location des camps de toile et l’état de délabrement du cimetière des chouhadas à Damous.

Des parents d’élèves ont dénoncé la situation d’une école primaire qui n’est pas alimentée en eau. Une agricultrice s’est plainte de l’absence des voies d’accès vers les exploitations agricoles à Damous et a regretté le manque d’initiatives locales pour faire cesser les constructions illicites sur les terres agricoles.

La multiplication des décharges publiques sauvages, le déficit en bacs à ordures au niveau des cités urbaines, l’absence des réseaux AEP, d’assainissement et l’alimentation en gaz de ville,ont été abordés également avec le wali.

Certaines préoccupations n’ont pas été évoquées. Il faisait nuit. Les citoyens devaient rejoindre leurs domiciles en zones rurales. Après avoir pris note des doléances de l’ensemble des intervenants, le wali a promis des solutions cohérentes, selon les moyens dont dispose la wilaya et selon la priorité des besoins. La situation financière difficile que traverse notre pays est un élément incontournable à prendre en compte, avant de se lancer dans la concrétisation des promesses. Les citoyens sont à présent avertis sur « le serrage des boulons » à l’avenir.

Certains directeurs craignent le retour au travail dans ces zones lointaines après une parenthèse qui aura duré un certains temps. Ghellaï Moussa, après avoir rejoint le bureau traditionnel du wali, déserté étrangement durant le règne de son prédécesseur, s’atèle à insuffler une nouvelle force aux réflexes perdus durant « la parenthèse », afin de remettre le développement de Tipasa sur les bons rails, grâce à ses expériences dans la gestion des wilayas.