Tipasa : Le cédrat fait sa timide apparition à la fête des agrumes

Réagissez

Cette 14ème édition de la fête des agrumes organisée par la CAW (chambre de l’agriculture de la wilaya) de Tipasa vient d’avoir lieu le jeudi dernier, après les journées pluvieuses violentes qui se sont abattues durant la 2ème quinzaine du mois de janvier dernier. Nombreux vergers avaient enregistré des dégâts importants.

Les agrumiculteurs n’atteignent pas leurs objectifs. Hélas, les fellahs sinistrés réticents envers l’assurance regrettent leurs comportements. Les responsables de la CAW avaient conçu le programme de leur manifestation sur des conférences animées par des experts, des « soft » interventions qui s’articulaient autour des thèmes d’actualité, relatifs aux traitements variés et aux différents modes d’irrigation de leurs vergers, afin d’assurer la rentabilité de leurs investissements, tout en améliorant la quantité et la qualité de leurs agrumes.

La production annuelle des agrumes attendue pour cette année dans la wilaya de Tipasa avoisine 1,2 millions de quintaux. Naturellement, les dernières intempéries avaient affecté les fruits par l’apparition des maladies cryptogamiques. Plusieurs variétés d’agrumes (oranges, mandarines, citron, pamplemousse) étaient exposées pour dévoiler la richesse de cette culture dans la wilaya. Il n’en demeure pas moins que le cédrat a fait une timide apparition.

Le cédrat à travers sa forme pas du tout ordinaire avait suscité la curiosité des visiteurs. L’espace consacré à l’exposition avait accueilli 80 exposants. Des opérateurs économiques, des pépiniéristes, l’énergie solaire, la fertilisation des sols, les matériels agricoles, les apiculteurs, les forestier, les fraisiculteurs, les éleveurs de bovins et les grainetiers se sont mêlés aux cotés des stands des agrumiculteurs dans cet espace. Des étudiantes de l’ !université Sâad Dahlab (Blida), en 3ème année et en master 1 dans la filière de la production des végétaux et phytopharmacie étaient présentes durant cette édition, ainsi que les membres des chambres de l’agriculture des wilayas d’Alger et de Blida.

La présence des représentants des différents médias aura permis aux agrumiculteurs et aux fellahs de faire de leurs difficultés. Cette 14ème édition avait eu la visite du Ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Chelghoum Abdeslam accompagné de son staff et du Chef de l’Exécutif de la wilaya. La Chambre de l’agriculture, le Complexe des ovins de Sidi Rached, la pépinière d’Ahmeur-El-Ain, les forêts de Koléa, l’unité d’aquaculture d’Ain-Tagourait, telles étaient les étapes de l’itinéraire du parcours du membre du gouvernement, lors de sa visite de travail.

Les questions abordées lors de ce court périple concernaient l’arboriculture, l’agrumiculture, la production laitière et ses dérivées, l’élevage bovin, la mise en valeur des terres forestières à travers la concession, l’aquaculture. Naturellement, tout au long de sa visite le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche s’est montré habile dans ses interventions avec les fellahs et les éleveurs, y compris dans ses réponses aux journalistes.