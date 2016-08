Tipasa : La wilaya propose le traditionnel itinéraire au Ministre du Tourisme

Réagissez

Abdelwahab Nouri, Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l’Artisanat actuellement n’échappera pas au traditionnel parcours de la visite soumis à chaque membre du gouvernement chargé du tourisme et de l’artisanat.

Il s’agit du même itinéraire que propose l’indécollable Directrice du Tourisme de la wilaya de Tipasa à ses ministres, en visite officielle, qui se sont succédés depuis plus de 15 ans à la tête de ce secteur économique, le tourisme et l’artisanat.

Les mêmes mots, les mêmes mensonges, les mêmes promesses seront annoncés au niveau de chaque halte du parcours par la 1ère responsable du tourisme de Tipasa, un secteur dans la tourmente qui n’arrive plus à trouver ses repères, toujours en quête des personnes aptes et intègres, en mesure d’exploiter positivement les potentialités existantes vers des niveaux meilleurs, de surcroit attendus par les hautes autorités du pays et souhaités par les compatriotes.

Il suffit de lire le programme réchauffé de la visite ministérielle pour se rendre compte que ce secteur « navigue » à vue, ce qui explique l’état des lieux alarmant. La situation que traverse notre pays mérite plus de considérations.

Monsieur Nouri n’a qu’à consulter ses prédécesseurs pour confirmer l’itinéraire proposé par la directrice du tourisme de Tipasa. Tout le monde a trouvé son compte sur ces agitations « officielles » qui se déroulent essentiellement dans les territoires des communes de Cherchell, de Tipasa et de Ain-Tagourait (ex. Bérard). L’unique projet sérieux du secteur approuvé par le C.N.I sera à nouveau zappé.

Le tourisme dispose des atouts mais a perdu de sa superbe depuis que des personnes avaient atterri à Tipasa pour satisfaire leurs égoïsmes. Le Ministre du tourisme aura droit aux perspectives virtuelles, comme à l’accoutumée de la part de sa représentante à Tipasa, lors de sa visite qui ‘il effectuera à partir de cette matinée du 25 août.