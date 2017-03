Tipasa : La problématique de la prise en charge de l’enfant cérébrolésé.

Réagissez

La journée d’étude et de formation organisée le 11 mars dernier au centre universitaire de Tipasa par les services de la réanimation et de la neurochirurgie qui relèvent de l’E.P.H de Sidi-Ghilès (Tipasa) aura constitué un forum d’idées très intéressant, dans la mesure où chaque intervenant avait expliqué ses expériences vécues dans son service.



« La réanimation, un combat pour la vie », le thème dans lequel se sont articulées toutes les conférences, suivies des débats. Mme Boudera Salima, Professeur et chef de service de réanimation était au « gouvernail » de cette journée scientifique, consacrée à la prise en charge de l’enfant cérébrolésé, ayant regroupé les personnels médicaux et paramédicaux qui travaillent dans les services de neurochirurgie et de réanimation des établissements hospitaliers des wilayas de Blida, d’Alger et de Tipasa. Pas moins de 200 enfants cérébrolésés en 2016 avaient été admis aux services de réanimation à l’EHS de Cherchell, un établissement du secteur de la santé qui attend toujours son statut, depuis sa mise en service en 2014.

La crise économique et l’austérité sont les prétextes officielles de ce blocage. 20% des enfants admis sont issus de la wilaya de Tipasa et 80% des enfants malades viennent des autres wilayas du pays. Le plus jeune malade admis à ce jour était âgé de 06 semaines. Les patients âgés de moins de 03 ans posent des problèmes pour les anesthésistes et les réanimateurs, en raison de l’absence d’une salle opératoire adaptée à ces enfants malades, l’inexistence d’un plateau technique complet , y compris des moyens humains et matériels pour prendre en charge les parents de ces enfants durant leur long séjour, car le soutien psychologique de l’enfant cérébrolésé dans ces conditions est vital.

« Nous nous attelons à nous améliorer dans la prise en charge des enfants admis dans nos services déclare la Pr. Salima Boudera, aussi nous aimons compléter le plateau technique, bénéficier de l’apport des neuroradiologues, des personnes performantes dans la manipulation de l’IRM infantile, et des médecins accompagnateurs des enfants malades durant leur séjour , enchaine-t-elle, mais je dois dire qu’en dépit de ce manque, nous disposons du minimum dans le plateau technique pour travailler », conclut-elle.

Venu de l’hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière de Paris pour participer aux travaux, le Dr. Lamine Abdennour, anesthésiste-réanimateur estime que l’idée d’améliorer la prise en charge des enfants malades et l’échange des expériences dans ce domaine sont des initiatives très intéressantes. Il avait évoqué la présence de nouveaux médicaments qu’il faut les ajuster dans leur utilisation pour les rendre plus efficaces dans le traitement des patients. Bien entendu, notre interlocuteur a mis l’accent sur les prélèvements des organes et le diagnostic de la mort encéphalique.

« En Algérie, il faut d’abord améliorer les conditions du prélèvement des organes, je parle de la logistique et les moyens nous dit-il, il faut créer des structures et les améliorer au fur et à mesure, car il ne faut pas décevoir l’espoir, je sais que c’est difficile pour les familles des patients victimes d’une mort encéphalique de parler de ces sujets, mais il faut qu’elles sachent que grâce à ces actes de solidarité, d’autres malades peuvent continuer à vivre à travers de la greffe des organes appartenant à cette personne décédée , c’est un débat de société, il faut le mettre sur la place publique et impliquer toutes les familles», explique-t-il.

Concernant la présence de l’infirmier français Guilloux à cette édition, « en effet, il travaille au service de réanimation à Paris et animera un atelier avec les infirmiers algériens nous précise-t-il, il est illusoire de penser faire de la bonne médecine sans l’apport d’un personnel paramédical performant déclare le Dr. Lamine Abdennour, je pense que l’espoir de la guérison et la bonne qualité de la médecine ne reposent que de 20% sur les médecins et de 80% sur le personnel paramédical, je suis médecin et je sais de quoi je parle », conclut-il.

Quant au Dr Souilamas Nazim, « la neurochirurgie et la réanimation en milieu neurochirurgical commencent à s’élargir ici dans la région de Cherchell, à travers l’existence des services de la neurochirurgie, l’anesthésie et la réanimation, de nouvelles activités commencent à se développer déclare notre interlocuteur, pour cette 2ème édition, les débats avaient été accès sur la prise en charge des enfants, la réanimation neurochirurgicale chez l’enfant avait été le thème central de notre rencontre ajoute-t-il, il s’agit de la santé publique, il est nécessaire de s’organiser dans la prise en charge de l’enfant malade de ces pathologies, donc adapter l’organisation en fonction des moyens disponibles », conclut-il.

Le Président de la Société algérienne d’anesthésie, de réanimation, des soins intensifs et des urgences, le Pr.Guerinik, après de longues années d’expérience, a parlé lors de cette édition de la difficile spécialité (anesthésie-réanimation, ndlr), estimant qu’elle supporte le poids de beaucoup de choses. « Elle doit assurer la sécurité pour les malades admis en urgence, pour les malades admis aux blocs de chirurgie, pour les malades qui subissent les soins intensifs de toutes les spécialités », nous dit-il.

Le Pr. Guerinik reconnaît que l’anesthésie-réanimation est une spécialité budgétivore, elle exige aussi des personnels paramédicaux en plus des équipements. « L’Algérie a besoin des médecins réanimateurs spécialisés pour les enfants cérébrolésés explique le Pr. Guerinik, il est impératif de créer des centres spécialisés uniquement pour les enfants afin de mieux les prendre en charge et améliorer la formation du personnel indique-t-il, nos confrères s’ils désirent faire face aux défis, ils doivent se poser des questions en fonction des possibilités budgétaires, des moyens disponibles, de l’environnement dans lequel ils exercent, de l’Histoire de la médecine de notre pays, j’ai interpellé les médecins présents afin qu’ils introduisent tous ces paramètres dans leurs raisonnements, c’est ce que je voulais dire par la sagesse, car il est irresponsable de trop demander, il est irresponsable de ne rien demander, donc il faut savoir ce que l’on veut demander pour être raisonnable », conclut le Pr. Guerinik.