Tipasa : La mise en demeure verbale du wali

Mercredi dernier, le Chef de l’Exécutif de la wilaya de Tipasa, Moussa Ghellaï, avait invité 18 investisseurs du secteur du tourisme, afin d’éclaircir la situation de leurs investissements.

Les projets touristiques ont du mal à démarrer. Treize investisseurs sur les 18 conviés avaient répondu à l’invitation. L’administration de la wilaya de Tipasa avait délivré des actes de concession dont certains datent de 2013. Les investisseurs du secteur du tourisme dans la wilaya de Tipasa ne se pressent pas pour engager les travaux. Six sur les douze investisseurs dans l’hôtellerie possèdent le permis de construire. Hélas, ils n’ont pas entamé les travaux pour la construction de leurs complexes hôteliers.

Les bénéficiaires évoquent des prétextes pour se justifier. Dans le second chapitre du secteur du tourisme, un seul investisseur sur les six concernés par la création des aires de repos et des loisirs avait engagé timidement les travaux. Face à cet immobilisme qui s’éternise, le wali de Tipasa a mis en demeure verbalement ces investisseurs. Il avait instruit la direction des domaines de la wilaya pour engager un suivi rigoureux à l’encontre de ces investisseurs qui détiennent les actes de concession depuis longtemps, sans commencer les travaux de leurs projets touristiques. Le plus grave, aucun plan d’aménagement des ZET de la wilaya de Tipasa n’est approuvé à ce jour.

La wilaya qui a une vocation touristique a « le privilège » de posséder l’intouchable directrice du tourisme depuis plus de 17 ans, en dépit de l’état lamentable de son secteur. Un autre fait troublant est entouré par un silence et suscite de surcroit des commentaires. Il s’agit de ce terrain de onze hectares, situé en amont du complexe touristique « Corne d’Or », affecté par la wilaya de Tipasa au Ministère du Tourisme depuis l’ère de Chérif Rahmani. Le terrain en question est demeuré en jachère.

Il avait failli disparaître après son morcellement au profit de certains individus par l’ex.wali. Heureusement que l’attribution des lots de ce terrain affecté initialement pour la construction de l’Ecole Nationale Supérieure du Tourisme avait été annulée par voie judiciaire. Les directeurs de wilaya impliqués dans ce scandale, hormis leurs pointages au tribunal dans le cadre de l’enquête, ne sont pas inquiétés.

L’activisme « des piranhas » autour des fonctionnaires influents de la wilaya de Tipasa n’a pas cessé. L’espoir de décrocher des terrains pour spéculer ensuite, taraude les esprits. L’atmosphère en matière d’investissement pour créer les richesses et les emplois au profit de la wilaya n’est pas encore à l’ordre du jour chez les « pseudo-investisseurs » et les bureaucrates zélés de Tipasa.