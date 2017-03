Tipasa : L’écueil des signatures élimine 12 partis politiques.

Réagissez

Au départ, la wilaya de Tipasa avait délivré les formulaires au profit de 31 formations politiques et de 20 candidats indépendants, tous étaient décidés à prendre part à l’élection législative du 04 mai 2017, quitte à monnayer les signatures.

Parmi les partis politiques qui ne sont pas arrivés à recueillir le nombre de signatures exigées, figurent le P.T et le FFS. Bref, l’écueil inhérent à la collecte des signatures aura permis d’éliminer une bonne partie des postulants. Le résultat de la présélection vient d’être dévoilé.

Les services de la DRAG de la wilaya de Tipasa, après l’expiration du délai du dépôt des formulaires de candidatures constatent que seulement 19 formations politiques, à savoir FLN ; RND ; MSP ; RCD ; FNA ; TAJ ; Mouvement El Islah ; MPA ; FNA ; AHD 54 ; El Karama ; Front El Moustakbal ; Mouvement Infitah ; Fadjr El Jadid ; Alliance Ennahda/ El Bina ; FNIC ; FNJS ; PRD ; PUND) et 04 listes des candidats indépendants (Hamoudi Yazid (ex MPA) ; Mahar Abdellah (officier supérieur ANP en retraite, ex. Cdt du secteur militaire de Tipasa) ; Sérandi Mâamar (Président de la CCI Chenoua) ; Ferdi Miloud (député FLN sortant) ) avaient remis leurs formulaires.

En attendant la validation définitive des listes ; les candidats ont déjà entamé discrètement leurs démarches, afin de faire rallier les administrés à leurs causes, enrobées par des promesses, comme à l’accoutumée. L’hémicycle de l’APN réserve 07 sièges pour la wilaya de Tipasa. Celle-ci compte 430.013 électeurs. L’administration a réservé 58 lieux publics pour la campagne électorale répartis à travers l’ensemble du territoire de la wilaya de Tipasa.

Le choix des têtes de liste officialisé par certaines formations politiques suscite déjà moult commentaires auprès des citoyens pas du tout intéressés par cette élection. Depuis 1997, aucun député, ni aucun sénateur de la wilaya de Tipasa n’a eu l’idée d’inviter les citoyens pour les informer de ses démarches à l’APN ou au Sénat, notamment sur les préoccupations des familles et des opérateurs de la wilaya. « Les chanceux élus » se soucient beaucoup plus de leur confort et de leur statut social. Enfin, il n’est pas impossible d’assister à un scénario inédit à Tipasa, que tout le monde s’attend à le voire surgir durant la campagne électorale. « Les élus locaux caciques du FLN » écartés par la Direction version Ould-Abbès n’arrivent pas à avaler la pilule.

Ces derniers ne s’attendaient pas à cette « mauvaise » surprise pour leur clan. Néanmoins, nombreux citoyens de la wilaya de Tipasa estiment que la liste du FLN version mai 2017 aura permis de rompre avec le passé. La réplique des déçus FLNistes est attendue pour les prochaines élections locales. « Une bête » blessée risque de faire mal. Le FLN n’échappe pas à cette règle au niveau de la wilaya de Tipasa. Des recalés de cette présélection s’interrogent.

Parmi eux, certains n’ont pas trouvé mieux que de nous divulguer le nom du DSP de Tipasa qui est porté au rang N° 04 sur la liste FLN de Annaba. Une façon habile pour illustrer leur contestation et leur colère. Les privilèges d’un député incitent les prétendants à agir dans tous les sens.