Tipasa : L’APC impuissante face au diktat des gestionnaires des campings.

Que se passe-t-il dans la commune du Chef lieu de la wilaya de Tipasa ? Si le Ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, exhorte les élus et les responsables locaux à faire des efforts et à prendre des initiatives pour créer des richesses, renflouer leurs budgets et augmenter leurs moyens financiers, afin de pouvoir se projeter vers un niveau de développement qui répond aux préoccupations de leurs administrés, malheureusement ces directives des hautes autorités du pays n’ont pas trouvé des échos dans cette commune.

En effet, les gestionnaires de ces campings ; patrimoines de la commune ; ont su imposer leur diktat. Ils avaient fonctionné la saison estivale écoulée ; pour ne citer que cet exemple ; le plus grave, c’est qu’ils avaient encaissé de l’argent des locations de leurs bungalows auprès des estivants sans payer aucun sou à l’APC. Etonnant ! Tipasa, une commune touristique qui s’est transformée en un paradis de l’illicite et des manœuvres opaques au détriment de l’intérêt de la collectivité locale. Même la décision de justice à l’encontre d’un camping n’a pas été exécutée, pour des raisons obscures. L’ex. P/APC de Tipasa, devenu sénateur grâce à son investissement financier colossal, nous affirmait, « c’était une perte sèche pour notre commune ». L’équipe qui avait précédé celle de Ghellaï Moussa avait bien protégé ces campings durant son règne, en dépit d’une délibération approuvée par la daïra. Au début du mois de décembre en cours, 13 membres de l’APC de Tipasa sur un total de 18 se sont réunis au siège de la commune pour décider du sort de ces campings, sachant que leurs contrats expirent le 31 décembre 2016. Des manœuvres sournoises surgissent alors pour faire passer « la pilule » et priver l’APC de Tipasa des revenus intéressants qui se chiffrent à des dizaines de millions de dinars. Tout se passe à huis clos. Pourquoi cette hésitation de la part de ces élus qui se tournent déjà vers les prochaines échéances électorales ? Trainer des casseroles est une tare quand il s’agit d’agir. Toutes nos tentatives pour rencontrer le Chef de Daïra de Tipasa fraîchement installé et déjà absorbé par les problèmes des multiples « affaires » sont demeurées vaines. Ghellaï Moussa, wali de Tipasa rentabilisera-t-il les campings de cette commune ? La transparence dans la gestion des dossiers de ces campings de Tipasa notamment, arrivera-t-elle à s’imposer dans ce monde où le règne de l’argent affiche déjà ses ambitions et impose son diktat ?

M’Hamed H