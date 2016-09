Tipasa : Deux directeurs défient les décisions du wali

Réagissez

Afin de préserver les terres agricoles d’une part et d’autre part, agissant dans le cadre de l’exécution des instructions de leurs tutelles respectives et voulant être les garants en matière de respect des lois de la République, le directeur des services agricoles et son homologue des domaines de la wilaya ont osé défié le wali de Tipasa.

En effet, les services de la direction des domaines de la wilaya de Tipasa ; en dépit des pressions exercées localement sur ces fonctionnaires du Ministère des Finances ; avaient jugé utile de remettre 40 décisions d’attributions de terrains, toutes entachées d'irrégularités, de surcroit signées par Abdelkader Kadi, Wali de Tipasa et ex. Ministre de l’Agriculture et ex. Ministre des Travaux Publics, à la Chambre administrative de Blida, laissant le soin à la justice de trancher. Les 40 décisions signées par le wali de Tipasa avaient fait naturellement l’objet de l’annulation par les services des domaines de la wilaya de Tipasa, qui se sont confinés dans la stricte application des textes règlementaires en vigueur. Certains milieux de l’administration bureaucratique de la wilaya de Tipasa qui continuent à profiter des avantages d’une vie dans les eaux troubles, avaient fait courir leur rumeur, en désignant le bouc émissaire, en l’occurrence la direction des domaines qui entrave le développement de l’investissement dans « la Principauté », afin de rendre crédibles leurs démarches maffieuses.

Les décisions rejetées par la Direction des domaines concernent plusieurs secteurs d’activité. Selon nos sources d’une direction centrale d’un Ministère, 26 décisions rejetées sont liées au secteur du tourisme, 05 concernent celui de la formation, 03 décisions concernent le secteur de l’agro-alimentaire, quant aux autres secteurs, tels que celui de la promotion immobilière, des matériaux de construction, de l’industrie du plastique, de la chimie et une clinique de santé, sont tous également concernés par le rejet. Il n’en demeure pas moins que les services des domaines de Tipasa avaient paraphé 128 décisions signées par l’ex. wali (Layadi Mostefa) et l’actuel wali (Kadi Abdelkader) au profit des investisseurs dans le respect des textes règlementaires. Une façon pour désavouer la rumeur.

Néanmoins, parmi ce lot d’investisseurs qui avaient bénéficié correctement des concessions de terrains, selon nos sources sûres, 25 investisseurs bénéficiaires ne se sont pas manifestés pour payer les droits. Les services des domaines n’écartent pas leur remplacement par d’autres investisseurs sérieux. Ils comptent puiser dans la liste d’attente des investisseurs qui avaient reçu l’accord du CALPIREF de Tipasa dans le passé.

Des inspecteurs du département ministériel de Nouri Abdelouahab effectuent des vérifications au niveau de la ZET du Chenoua, objet de moult convoitises et de manœuvres opaques. Les fellahs continuent à travailler leurs terres à ce jour au niveau du Chenoua. Ils ignorent qu’un nouveau scandale dans le foncier agricole avait éclaté. A présent, la Direction des domaines de la wilaya a préféré se remettre aux décisions de la justice, concernant ces décisions d’attribution des terrains agricoles entachées des irrégularités signées par Kadi Abdelkader, et étrangement acceptées par certains directeurs et directrice, y compris des responsables locaux , soumis à la volonté du Chef de l’exécutif de la wilaya et non pas au strict respect des instructions des hautes autorités de l’Etat.

Un autre scandale se déroule dans une autre ZET, mitoyenne avec le Complexe touristique « CET » et de la plage de Kouali, située à l’Est de la commune de Tipasa. Alors que l’ex.wali Ouchen Mohamed avait rejeté la demande de l’ex.EPLF, relative à la construction des bungalows, car la poche de terrain se trouve à l’intérieur de la ZET, mais voilà qu’aujourd’hui des bungalows et des logements promotionnels touristiques se construisent sur cette même superficie, avec la bénédiction des décideurs locaux du moment. Des hauts responsables actuels de la wilaya ne se sont pas empêchés de décrocher des logements. Des permis de construire sont délivrés. L’APC de Tipasa n’a pas été consultée, afin d’éviter la divulgation de l’information.

La direction des domaines de la wilaya considère que le terrain n’a pas fait l’objet d’une cession de patrimoine lors de la passation des consignes entre l’ex.EPLF de Tipasa et l’ENPI. Les services des domaines de Tipasa n’avaient pas été destinataires des documents relatifs à toutes les démarches effectuées en catimini et à l’abri des regards. Contactés par nos soins, les responsables de l’ENPI confirment qu’en effet un projet de construction des logements promotionnels touristiques avait été engagé dans cette poche de terrain située au bord de la mer. Il n’y a aucune plaque d’identification du projet.

L’intrusion du wali dans ce projet, 1er responsable dans ce territoire de la ZET, s’est effectuée sans problèmes. La liste des bénéficiaires des luxueux logements est arrêtée, selon notre source sûre. Les privilégiés. Cette énième dérive nous avait été confirmée par un membre de l’exécutif de la wilaya de Tipasa, contraint de subir la loi du silence (omerta). Il affirme la délivrance étrange de permis de construire afin de permettre aux hauts gestionnaires de la wilaya de s’accaparer de nouvelles résidences.