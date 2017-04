Tipasa : Des opérateurs économiques méprisés

Réagissez

Au moment où les hautes autorités du pays ne cessent de vanter sur le rôle stratégique des opérateurs économiques dans notre pays en ces moments de crise financière mondiale, notamment son impact social et économique sur le développement national, dans la wilaya de Tipasa en revanche, nombreux sont les opérateurs économiques (publics et privés), implantés dans les différentes communes de la wilaya de Tipasa qui s’interrogent sur le mépris affiché par les « élus » et « responsables » locaux à leurs égards.

Le décalage entre les discours officiels « balancés » par le Premier Ministre et ses Ministres et la réalité cruelle du terrain est affligeant. La création des emplois et des ressources dans les caisses de la trésorerie publique ne suscitent pas l’intérêt des décideurs locaux. Des populations qui respectent les lois du pays sont livrées à elles-mêmes, l’impunité accordée à des individus irrespectueux envers la règlementation et l’éthique, des opérateurs économiques méprisés en dépit des lourds investissements pour développer leurs projets, autant de points sombres qui ne donnent pas de l’espérance aux citoyens et aux opérateurs.

La fausse alerte relative à la visite de travail que devait effectuer Nordine Bedoui, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales a eu le mérite de secouer en si peu de temps le cocotier. Dans chacune des communes des daïras de Cherchell, Tipasa, Hadjout, Ahmeur-El-Ain, Koléa, et Bou-Ismail, les « élus » et les « responsables » locaux avaient actionné leurs services pour nettoyer et décorer les lieux qui devaient être inspectés par le Ministre de l’Intérieur. Les réflexes et l’hypocrisie des années de plomb n’enthousiasment plus les citoyens, déjà en difficulté par un quotidien dur.