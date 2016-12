Tipasa : Des économistes algériens donnent l’alerte.

Réagissez

La chambre de commerce et d’industrie (CCI) « Chenoua » (Tipasa) réitère ses actions de charme depuis l’installation du nouveau Chef de l’exécutif de la wilaya. Une campagne qui avait « merveilleusement » fonctionné dans un récent passé pour les initiateurs uniquement jusqu’à la décision des hautes autorités du pays qui avaient mis fin aux fonctions du prédécesseur de Ghellaï Moussa.



Bref, « les mécanismes du développement économique hors hydrocarbures », tel est le thème de la rencontre organisée par la CCI de Tipasa le lundi dernier à la salle de conférence de la wilaya de Tipasa. Les organisateurs comme à l’accoutumée voulaient impressionner l’assistance par la projection d’un documentaire de quelques minutes qui ; hélas en l’absence de recherches sérieuses ; n’a pas révélé les véritables potentialités économiques qui se présentent dans le territoire côtier de la wilaya de Tipasa.

Après les interventions protocolaires du wali de Tipasa et du Président de la CACI ; les experts économistes et universitaires algériens se sont relayés pour donner l’alerte sur l’état de santé critique de l’économie algérienne à la suite de la chute du prix du baril de pétrole d’une part et d’autre part sur les réelles capacités nationales disponibles qui demeurent délaissées et inexploitées, à cause de la politique économique menée, en dépit des centaines de milliards de dollars investis dans les différents secteurs économiques . Les résultats obtenus ne répondent pas aux préoccupations sociales et économiques.

L’Algérie figure toujours dans la liste des pays sous-développés. Les intervenants avaient insisté sur la remise en cause concernant les capacités économiques de chaque wilaya et de chaque commune. Les décisions relatives à la création des projets économiques doivent être cohérentes. Les industries doivent être des partenaires avec l’environnement, afin de ne pas mettre en péril le développement de la wilaya. « Je me méfie des industries dangereuses, notamment celles productrices de la pollution, qu’on veut à tout prix engager, notamment dans la wilaya de Tipasa, qui bénéficient d’autres atouts qui ne demandent qu’à être exploitées », déclare un intervenant.

Le Pr. Mesdour Farès déclare, « la commune de Hassi Kara dans la wilaya de Ghardaïa dispose d’une superficie de 32 millions d’hectares de terre de très grande qualité, en mesure de produire 10 millions de tonnes de céréales, cette commune est pourvue des potentialités pour la production laitière, sachant le baril de lait s’élève à 200 dollars US aujourd’hui explique-t-il , l’eau de Menâa est la meilleure du monde, toutes ces informations sont les résultats des études menées par les grands économistes de la planète, pourquoi nous ne n’ intéressons pas à ces richesses disponibles dans notre pays, », s’interroge l’universitaire.

L’autre conférencier dira que l’économie algérienne se situe dans un carrefour complexe mais prometteur. « Il faut posséder les outils avant d’exploiter les potentialités précise un économiste, il existe 14 secteurs pour faire décoller l’économie nationale, pour l’instant un seul secteur est exploité depuis des années, à présent il est menacé par la rouille et parfois il se casse », indique-t-il, en faisant allusion à la chute du prix du pétrole. L’autre orateur affirme que les dépenses publiques ne seront plus ce qu’elles étaient, en affichant son étonnement après avoir constaté l’absence des banques lors de cette rencontre.

Entretien express avec l’ex. Ministre des Finances, Benkhelfa Abderrahmane



Question : Quel est le point qui vous tient toujours à cœur après votre passage à la tête du Ministère des Finances ?



Je ne regarde pas le passé. Je suis toujours pour une synergie institution-élites, parce que je crois beaucoup aux élites, pour que mon pays passe d’un pays d’investissement à un pays de dynamique économique. Je ne regarde pas le rétroviseur. Mais ce qui me tient à cœur, c’est de remettre de la valeur dans les rouages économiques, de manière à ce que le prix pratiqué soit le vrai prix économique, le taux d’intérêt soit le vrai taux d’intérêt, la parité du dinar soit la vraie parité de notre monnaie, que le dinar algérien soit dopé par la compétitivité économique, passé à une économie émergente du sens de la valeur et pas à une économie de l’investissement. Le moment est venu pour aller vers un pays post investissement, parce que nous avons le stock plus important. Nous ne travaillons pas sur les stocks, mais il faut travailler sur les flux.



Question : Vous pensez qu’il faut lutter contre l’informel ?



Benkhelfa Abderrahmane : Je ne parle pas de la lutte contre l’informel. Je déclare surtout de l’inclusion fiscale et financière de l’économie informelle. Je suis personnellement pour une politique volontariste structurée sur l’inclusion de l’informel. C’est vrai qu’il faut combattre l’informel qui veut imposer sa loi. En revanche, pour ce qui est de l’informel qui est contre les procédures, il faut l’inclure dans le circuit règlementaire. Il faut éviter d’aller trop loin avec 02 économies, informelle et formelle. Il faut travailler, afin que dans les 03 années à venir, l’Algérie arrivera à inclure cette économie informelle. Ce n’est qu’à travers cette formule inévitable qui va donner la force à notre monnaie, pour que son taux officiel soit unique et réel, justement grâce à la diminution de l’écart entre le taux officiel et l’autre. Il faut travailler avec plus d’efficacité, plus d’efficience, plus de productivité. Nous manquons de main d’œuvre dans plusieurs secteurs économiques, je citerai l’agriculture, le bâtiment, les travaux publics à titre d’exemple, parce que la notion de valeur est perdue dans notre économie,…excusez-moi le débat dans la salle a commencé.