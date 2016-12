Tipasa : Bientôt des barges flottantes dans les barrages.

Réagissez

L’idée de l’ex. Ministre des Ressources en Eau, Mr Hocine Necib, émise depuis quelques années à Damous vient de se concrétiser en cette fin de l’année 2016.

En effet, les opérateurs algériens, en l’occurrence ALIECO, une filiale de l’ENCC et l’ANBT viennent de signer un contrat pour l’étude et la construction des barges flottantes. Dans le contexte particulier que vit notre pays, l’ANBT avait porté son choix sur ALIECO qui assure l’étude, la fabrication, le montage, l’expertise, la maintenance et le service après-vente pour ce matériel « made in Algeria » incontournable pour les barrages.

Cet équipement destiné au dévasement des barrages sera donc construit en Algérie avec un taux d’intégration de 70%. Le coût d’une seule barge flottante équipée avoisine 1,3 milliard de dinar. La commodité pour les déplacements de cet engin d’un barrage à un autre est prise en charge. La dernière barge flottante destinée pour le dragage des barrages avait été importée de Hollande en 2010. La drague importée aura coûté pas moins de 08 millions d’euros.

L’ANBT s’est engagée déjà pour l’achat de 03 barges flottantes avec l’ensemble de leurs équipements, afin de pouvoir lutter contre l’envasement des barrages. L’entreprise publique COSIDER avait pris en charge les travaux de réalisation du barrage de Kef-Eddir (Tipasa) après le départ du groupement d’entreprises italiennes Pizzaroti/Todini en 2011. COSIDER avait achevé 10 barrages, tandis que 06 autres barrages sont en cours de réalisation par cet opérateur.

Selon un cadre de l’ANBT, le barrage de Kef-Eddir d’une capacité de 125 millions de M3 est un véritable joyau construit au sein d’un relief naturel magnifique. Le versement est très boisé. « Nous menons des opérations de déboisement dans les parties basses pour que les arbres ne soient pas noyés sous les eaux et ne pourrissent pas l’eau du barrage, bien que le traitement de l’eau se fera en aval », nous déclare un haut cadre de l’ANBT. Les perspectives s’annoncent prometteuses pour ALIECO, l’ANBT et COSIDER.