Tipasa : Absence d’initiatives des partis politiques face au désintérêt des citoyens

Les discours creux distillés par les 13 leaders des formations politiques qui avaient daigné faire un détour dans la wilaya de Tipasa, ne suffiront sans doute pas pour faire intéresser les citoyens à leurs devoirs de voter.

Dix sept (17) partis politiques et trois (03) candidats indépendants sont engagés dans la « bataille », pour 07 sièges à l'APN pour la wilaya de Tipasa. Durant la campagne électorale, les acteurs et animateurs s’étaient figés aux pratiques du passé. Les prétendants aux sièges de l’APN avaient oublié ou faire semblant d’ignorer qu’il y a eu l’arrivée de nouveaux électeurs avec leur propre état d’esprit différent de celui des générations d’hier ; les populations sont écœurées par les pratiques maffieuses dans la gestion des affaires publiques locales et l’inertie des élus après les scrutins ; la situation économique et sociale n’a pas changé, hormis pour une caste d’individus qui bénéficient de l’impunité et des complicités ; l’absence de la transparence et la mise à l’écart des citoyens dans la gestion de leurs cités.

L’élection des députés pour l’APN (Assemblée nationale populaire) aux yeux des administrés se résume à leurs salaires et aux avantages matériels et financiers accordés à ces « élus ». Pendant la campagne électorale, des formations politiques pourvues d’argents, n’avaient pas lésiné sur « leurs moyens » pour « ramasser » des citoyens de tous âges et les embarquer dans des bus vers les lieux des meetings, en leurs offrant des casse-croutes, afin d’impressionner à travers les images, en mettant en relief le volume de l’assistance. Certains candidats à ces législatives avaient annulé leurs meetings durant cette campagne électorale, en raison de l’absence de l’assistance.

Les arguments mensongers qui avaient attiré autrefois les électeurs sont à présent épuisés. Les électeurs ne croient plus à la vente « des mots » de ces orateurs. Le spectre de l’abstention est redouté dans la wilaya de Tipasa. Le taux d’abstention avoisinait 60% lors de l’élection de 2012. Le poste de député ou de sénateur est devenu une fonction pour de nombreux candidats. La radio régionale de Tipasa avait consacré 03 interventions d’une durée de 05 minutes pour chaque liste et 20 émissions qui regroupaient à chaque fois 04 représentants des listes dont 05 émissions s’étaient déroulées en langue tamazight. Que des mots pour parler des maux. L’administration avait mobilisé tous les moyens pour inciter les citoyens de sa wilaya à voter en ce jour du 04 mai. Quelque soit la situation, « la fumée blanche » s’est dégagée lors des discours pendant la campagne électorale.

Le FLN, c’est l’Etat, c’est l’Histoire. Pour la continuité et la perpétuité des pratiques, le FLN aura le nombre de sièges suffisant qui lui permettra d’asseoir sa majorité écrasante ; le RND, comme à l’accoutumée sera soutenu par « les magiciens exécuteurs des ordres », pour ne pas disparaître du décor, et enfin 01 siège sera attribué à une liste pour dessiner un semblant de démocratie. Pour l’anecdote, la montée fulgurante du récent jeune directeur de la santé de la wilaya de Tipasa, grâce au soutien de son papa, a été porté candidat du FLN à Annaba. Son exemple fait couler beaucoup d’encre.

Le candidat 2017 du RND à Tipasa, grâce à ses combines et à ses liens étroits avec Ouyahia, avait déjà occupé les postes de député et de sénateur. Des cas qui n’ont pas laissé indifférents les citoyens. Ces derniers ne sont pas dupes. L’absence des initiatives des partis politiques durant des années, les redondances, autant d’éléments qui ne sont plus en mesure d’encourager les administrés à accomplir le geste tant attendu par les décideurs. Un scrutin qui suscite déjà du stress chez les responsables locaux des daïras de la wilaya, un territoire qui compte plus de 430.000 électeurs.