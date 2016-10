Tipasa : 1er contact entre le wali et les représentants locaux des médias

Réagissez



Le Chef de l’Exécutif de la wilaya de Tipasa fraîchement installé a tenu à célébrer avec les représentants locaux des médias, en présence de son staff restreint, la journée nationale de la presse au niveau du siège de la radio locale.

« Après la lecture du message du Président de la République dit-il, je n’ai rien à ajouter, mais néanmoins je tiens à affirmer que toutes les portes de la wilaya vous sont ouvertes dans le cadre de votre mission ajoute-t-il, sachez que pour moi, les journalistes contribuent au développement économique et social de la wilaya, les citoyens doivent être informés de tout ce qui se passe dans leur wilaya, je vous demande d’être objectifs et professionnels dans vos écrits », conclut-il.

Le directeur du « Radio and TV Training Center » de Tipasa (centre de formation, ndlr), en l’occurrence Mohamed Cheniouni s’est étalé sur les performances chiffrées depuis 2012 de sa structure située au siège de la radio locale. « La formation du journaliste doit être perpétuelle et se mettre au diapason du niveau de la presse mondiale, en utilisant les nouvelles technologies afin que nos journalistes s’arment de toutes les techniques journalistiques, pour épargner notre pays de toutes les attaques ».

Les diplômes décernés par « Radio and TV Training Center » de Tipasa sont reconnus à l’échelle européenne, arabe et africaine. Des conventions avaient été signées entre le centre de formation et les organismes internationaux du journalisme, pour encadrer les différents cycles de formation au niveau de « Radio and TV Training Center ».

« Au passage, je dois vous révéler que l’actuel Président de la RASD avait effectué un stage de formation ici dans notre centre », précise Mohamed Cheniouni. Ce 1er contact entre Mr. Ghellaï Moussa et les représentants locaux de la presse s’est déroulé dans une atmosphère conviviale. Espérant que l’omerta disparaisse et la transparence règnera à Tipasa.