Le petit EPH de Sidi Ghilès, situé à l’entrée est de cette localité côtière érigée à l’ouest de Tipasa (35 km), vient d’achever l’installation d’un service d’imagerie médicale.

Des essais cliniques au niveau de l’IRM et du scanner ont été entamés, afin de permettre les ultimes réglages de ces équipements d’exploration médicale, très demandés par les populations de la partie ouest de la wilaya de Tipasa. Cet établissement public hospitalier est très actif depuis son ouverture. En dépit de toutes les entraves qui se dressaient contre son développement, cet EPH a évolué contre vents et marées jusqu’à devenir incontournable dans certains actes médicaux.

En plus de l’IRM et du scanner fraîchement acquis, l’hôpital de Sidi Ghilès dispose d’autres équipements, notamment l’échographie, la mammographie, la radio panoramique pour la maxillo-faciale et deux tables de radiographie. Dans l’attente de la régularisation du statut de l’EHS de Cherchell, qui relève de l’EPH de Sidi Ghilès, celui-ci gère le scanner et les deux tables de radiographie installées à l’EHS neurochirurgie de Cherchell.

Le ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, a été très sensible aux doléances du gestionnaire de l’EPH de Sidi Ghilès, notamment à celles relatives au déficit en personnel médical et manipulateurs. Un crucial problème qui n’empêche pas le fonctionnement des équipements du service imagerie médicale, grâce au système D. Le directeur de l’EPH compte finaliser son projet inhérent à la reconstruction du sein, après son ablation totale ou partielle. Au sein de l’EPH de Sidi Ghilès a été créé un comité du sein composé de médecins en oncologie, en radiologie, en chirurgie maxillo-faciale, et en anapathologie.

Tous les dossiers sont étudiés par le comité du sein afin de pouvoir concevoir le protocole avant la prise de décision, pour une prise en charge totale de la patiente. Une salle du service maxillo-faciale abritera dans un premier temps les premiers travaux qui entreront dans le cadre de la mise en œuvre du projet de chirurgie réparatrice. D’ailleurs, un chirurgien a été envoyé en France pour une formation spécialisée en sénologie. Des médecins algériens qui exercent actuellement à Alger vont se déplacer à l’EPH de Sidi Ghilès pour participer au démarrage de ce nouveau service.

L’EPH de Sidi Ghilès compte bénéficier d’une affectation en personnel AMAR (auxiliaires médicales en anesthésie- réanimation), y compris en sages-femmes. L’EPH est pourvu de 16 services, dont 4 hospitalo-universitaires. Il suffit de se référer à la note signée conjointement par le ministère de la Santé et celui de l’Enseignement supérieur en date du 25 juillet 2013 pour se rendre compte de la dimension nouvelle de l’EPH de Sidi Ghilès, grâce au soutien du ministère de la Santé.

Laïb Mohamed, à la tête de cet EPH depuis 11 années, après avoir travaillé dans différents établissements publics du secteur de la santé, fait partie des anciens pensionnaires de l’ENA. Il n’a pas ménagé ses efforts au détriment de sa santé jusqu’à faire atteindre son EPH au stade actuel. Bien entendu, cela lui a valu de l’animosité et la création d’un environnement infect et perturbateur, au point qu’il lui est impossible de continuer sa mission.

Etre au service de l’intérêt général sans aucune vision politico-politicienne semble déranger certaines personnes. Le ministre de la Santé a vérifié sur les lieux le progrès réalisé par cet EPH construit, faut-il le rappeler, dans les années 1980 dans une petite ville, mais grâce à l’engagement de son personnel et de ses responsables, l’EPH de Sidi Ghilès avec des moyens limités a pris une dimension qui suscite une grande admiration chez les uns et de la jalousie chez les autres.