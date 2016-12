Sidi Amar : Moult revendications, zéro satisfaction.

Réagissez

La visite de travail du Chef de l’exécutif de la wilaya de Tipasa, effectuée le jeudi dernier au niveau des 03 communes de la daïra de Sidi Amar, s’est articulée autour de 16 haltes, avant de conclure ce périple par une rencontre avec les citoyens, au niveau d’une grande salle du lycée de Sidi Amar.

Dommage pour le wali de Tipasa, les organisateurs de cette tournée auraient pu inviter Mr. Ghellaï Moussa à faire un léger crochet au centre régional de diffusion des documents pédagogiques, qui se trouve à l’intérieur du lycée. C’est une infrastructure qui ne relève pas hiérarchiquement de la direction de l’éducation nationale, mais de l’office qui dépend du département ministériel de Nouria Benghebrit. Le bâtiment est sinistré.

Sa capacité de réception dépasse largement 500.000 livres, destinés aux élèves de la classe préscolaire jusqu’à la classe de 3ème année secondaire. Des familles prient les chefs des établissements scolaires pour acheter les livres à leurs enfants. Selon les témoignages des parents des élèves, des directeurs refusent de ramener les livres à leurs élèves, notamment ceux de la préscolaire et pour ceux qui avaient bénéficié des dérogations pour accéder à la classe de 1ère année primaire. Les livres sont pourtant disponibles. Des livres en braille des différentes matières de la 3ème année secondaire.

L’absence d’organisation dans la gestion, de surcroit dans l’agencement des milliers de livres est criante. Il n’y a pas une rupture de stock des livres, mais la mauvaise volonté de certains chefs des établissements qui provoquent l’inquiétude des parents des écoliers. Cette infrastructure n’a pas fait l’objet d’une urgence dans l’agenda de la 1ère responsable du secteur de l’éducation nationale dans la wilaya de Tipasa.

Pour revenir à la séance de travail, « je ne suis pas venu pour distribuer les logements ou de l’argent, je suis venu pour vous écouter et discuter sur les projets vitaux pour les populations de vos communes indique le wali, la situation actuelle est délicate en raison de la crise financière, mais nous ne devons pas perdre espoir ajoute-t-il, la daïra de Sidi Amar avait bénéficié d’une enveloppe de 10 milliards de dinars pour les 02 derniers quinquennats, ne sont pas compris dans cette enveloppe financière les moyens financiers affectés pour la réalisation des logements, des travaux inhérents à l’amélioration urbaine et le gaz de ville, aujourd’hui je n’ai pas visité 25% des projets de la daïra, mais il faut continuer à travailler », enchaine-t-il.

L’intervention des citoyens a concerné moult problèmes, notamment l’absence à l’aide au logement rural, l’AEP, le transport inter-agglomérations secondaires d’abord et ensuite le déficit de transport pour les travailleurs et les étudiants, le glissement du terrain qui menace une école primaire, l’absence de cimetières et le besoin de clôtures pour des cimetières, l’assainissement, l’état lamentable des routes qui accentue l’isolement, l’amenée du gaz de ville, l’absence de l’éclairage public, l’insécurité, la prolifération des ordures et l’inexistence des enlèvements des amas de détritus, les liaisons téléphoniques en panne, le problème de gabionnage au niveau des axes routiers ruraux, les projets à l’arrêt, le déficit en infrastructures sportives, la situation juridique des anciennes habitations, l’absence des infrastructures culturelles, le sort de la zone d’activité de Baghdiche, telles sont les quelques difficultés évoquées par les intervenants.

« Vos préoccupations représentent le programme de développement de toute une wilaya durant 05 ans dans les conditions actuelles déclare le wali, certes elles seront prises en charge, mais j’ai l’impression que les intervenants ne vivent pas la véritable situation que traverse notre pays ajoute-t-il, vous allez nous indiquer les priorités pour chaque commune, et nous allons travailler ensemble pour engager les travaux en fonction de vos priorités, nous n’allons pas régler tout cela en une ou deux années, il faut tenir compte des moyens financiers disponibles », conclut Ghellaï Moussa. Les directeurs concernés avaient pris la parole ensuite.