Scandale sur le foncier agricole à Tipasa : Des dossiers remis à la justice.

Le Ministre de la justice, garde des sceaux, Tayeb Louh, a instruit le parquet général d’activer l’action publique immédiatement dès réception d’une plainte liée au détournement des terres agricoles, quelle qu’en soit l’origine , de surcroit la demande devra émaner d’une instance officielle ou de particulier.

Ses propos avaient été tenus lors de sa dernière visite d’inspection effectuée au niveau d’Alger, pour rappeler que la question figurait dans les derniers amendements contenus dans la Constitution, compte tenu du caractère de ces terres qui constituent une richesse et un bien du peuple. En application de l’article 32, selon une source officielle d’Alger, une direction de la wilaya de Tipasa qui relève d’un Ministère de souveraineté, mise en quarantaine et exerçant ses missions sous la pression, vient courageusement de transmettre à la Chambre administrative auprès de la Cour de Blida 40 décisions d’attributions de terrains agricoles qu’elle vient d’annuler par ses soins, car les décisions signées par le wali de Tipasa, ex. Ministre de l’Agriculture, sont entachées d’irrégularités.

L’article 48 de la loi de finances complémentaire 2015 est claire. Le secteur du tourisme (hôtellerie et loisirs) est concerné par 26 rejets, C’est très grave quand le rejet concerne 40 décisions signées par le Wali sur un total de 57. C’est une gestion digne d’une république bananière. L’acte suivra-t-il les paroles officielles ? Aucune transparence n’avait été observée lors de la signature des décisions d’attribution de ces terres agricoles pas du tout déclassées par le wali de Tipasa, si on se réfère au nombre impressionnant des dossiers rejetés par l’administration du secteur des finances, chargée de vérifier le respect de la règlementation algérienne en vigueur.

Des parcelles agricoles situées au niveau du Chenoua, bien qu’elles ne soient toujours pas déclassées avaient fait l’objet d’un morcellement sans aucune respect des textes règlementaires. Les fellahs qui continuent à travailler leurs terres avaient été surpris par l’intrusion et le va-et-vient des personnes qui imaginaient la construction de leurs « projets » sur leurs sites respectifs. La ZET de Chenoua (Tipasa) demeure un projet qui n’arrive pas à se concrétiser. La Directrice du Tourisme, une proche du Premier Ministre Abdelmalek Sellal bénéficie de l’immunité depuis son arrivée à la Direction du Tourisme de la Wilaya de Tipasa. Installée à la tête de ce secteur stratégique depuis plus de 03 quinquennats, elle avait travaillé sous la direction de 03 walis (Zerhouni, Ouchen, Layadi) et perpétue son « autorité » dévastatrice sur « son » secteur sous l’ère de Kadi Abdelkader.

Le secteur du tourisme dans la wilaya de Tipasa bénéficie de plusieurs atouts naturels somptueux, malheureusement inexploités, pire encore, le secteur avait amorcé le plongeon du célèbre navire « Le Titanic ». La justice devra « remettre à flot » le secteur du tourisme. Les noms des « investisseurs » choisis par le responsable de la wilaya de Tipasa méritent d’être divulgués. Les surprises sont garanties. Concernant la situation antérieure au mois de juillet 2015, ( lire bien 2015), sur un total de 144 décisions d’ attributions de lots de terrains au profit des investisseurs « chanceux », selon certaines sources d’Alger, la wilaya de Tipasa confirme l’établissement de 119 actes.

Par conséquent, il y aurait 25 bénéficiaires (investisseurs, ndlr) qui n’ont toujours pas payer le trésor de la wilaya. Ces 25 « investisseurs » avaient été mis en demeure. L’éventualité de les remplacer par d’autres investisseurs sérieux , désireux de s’installer dans la wilaya se prépare. Toujours faut-il que les gestionnaires de l’investissement prometteur dans ce bout de territoire du bassin méditerranéen tiendront compte de l’avenir économique et social de la wilaya.

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelouahab Nouri, avait dépêché une inspection au niveau du site de la ZET du Chenoua, le lundi dernier (05 septembre 2016) afin de confirmer le laxisme de son administration au niveau de Tipasa et l’état déliquescent du terrain. L’administration de l’agriculture de la wilaya de Tipasa avait toujours désobéi aux ordres de sa tutelle locale afin de protéger les parcelles à haut rendement agricole qui relève de son patrimoine. Elle avait refusé la dilapidation et la disparition des surfaces de terres agricoles qui continuent à être exploitées, notamment celles qui se trouvent au bord du littoral. Les 22 ZET inscrites théoriquement dans le territoire de la wilaya de Tipasa sont agressées ou sur le point de disparaître à partir de la fin de l’année en cours.

D’ailleurs ; celle de Oued Bellah et celle d’El Hamdania, toutes les 02 sont implantées à l’extrémité Ouest de la Corniche du Chenoua. Nonobstant les forêts et les terres agricoles qui existent au sein de ces 02 ZET, elles sont aussi dotées de 03 plages d’une superficie globale de 140.000 M2 (cent quarante milles M2). Les citoyens ne pourront plus se baigner dans ces magnifiques plages. Une autre ZET de Tipasa située à l’Est de la commune du Chef lieu de la wilaya enregistre jusqu’à ce jour une agression, grâce à la complicité des autorités locales. Une superficie à l’entrée du Complexe touristique « CET », mitoyenne avec la plage du Kouali fait partie de la ZET.

Elle fait l’objet des travaux de construction des résidences promotionnelles dites touristiques. Selon notre source, l’ENPI (ex. EPLF) avait établi des décisions d’attribution aux citoyens « chanceux ». La liste est fermée. Selon d’autres sources confirmées par ailleurs par une autorité de l’exécutif de la wilaya de Tipasa, il y aurait eu l’établissement de 02 permis de construire au profit de 02 hauts responsables de la wilaya, à l’intérieur de l’enceinte de cette partie de la ZET, dans laquelle se trouvait l’ex. siège de la Direction de l’EPLF de Tipasa, afin de construire 02 autres maisons luxueuses, pied dans l’eau, au sein même de la surface consacrée à la construction des logements promotionnels touristiques.

Contactés par nos soins, la direction qui relève du secteur des finances concernée par cette transaction ignore tout ce qui trame dans cette partie dissimulée de la ZET de Tipasa, située tout près de Kouali. La saison estivale 2016 n’avait pas été lancée officiellement par les autorités de wilaya. Frustrés, pourtant les jeunes filles et garçons de tous les âges, issus des communes de la wilaya se sont préparés comme chaque année pour animer dans une conviviale en couleur au niveau du port de Tipasa les festivités, en présence de leurs parents et des populations afin d’ annoncer le lancement de la saison estivale. Point de festivités. Les préparatifs sont tombés à l’eau pour différentes raisons, que les enfants ne comprennent pas.

Au moment où Mr. Bedoui Nordine, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales ne cessait de rappeler aux élus et aux responsables locaux de retrousser les manches afin de renflouer les caisses de leurs communes respectives, la wilaya de Tipasa s’est avérée incapables de suivre les instructions du membre du Gouvernement. Le manque à gagner était criant. Le wali de Tipasa avait annulé la délibération de l’APC de Tipasa, approuvée par le Chef de daïra de Tipasa, relative à la mise aux enchères des campings de la commune de Tipasa. Cette situation ambigüe et inexpliquée n’a pas empêché les campings de louer leurs tentes, leurs bungalows et d’autres services. A ce jour, les caisses de l’APC n’ont enregistré aucune rentrée d’argent.

Les délais de leurs activités étaient expirés, à l’exception d’un seul camping. Dans l’état actuel de la situation, les perspectives du secteur du tourisme s’annoncent sombres. C’est le climat des affaires juteuses et la loi du silence qui prospèrent dans ce territoire « dévoré » par des individus qui se fichent allègrement des orientations du Président de la République Abdellaziz Bouteflika et de son Gouvernement. Des décisions du wali de Tipasa remises à la justice algérienne par un fonctionnaire algérien qui veille à la stricte application des articles des lois de finances , constitue un fait unique. Bien entendu l’administration qui a osé défier le Chef de l’Exécutif de la wilaya vient d’ouvrir une brèche. La balle se trouve entre les mains de la justice algérienne.

Ce n’est que la partie visible de l’immense iceberg à Tipasa. Les Ministres de la Justice, de l’Intérieur, de l’Agriculture et du Tourisme sont aujourd’hui informés de la situation qui prévaut dans « la Principauté ». Le Premier Ministre Abdelmalek Sellal , proche de la Directrice du Tourisme, évoquera-t-il les mêmes propos tenus à la suite de l’éclatement de l’affaire dite »Dounia Parc » , sur cette affaire des 40 décisions signées par le wali de Tipasa, ayant occupé 02 portefeuilles ministériels dans son gouvernement ? Conformément aux orientations de Tayeb Louh, à présent la Chambre administrative de Blida est en possession des documents signés par le Wali de Tipasa.

Par conséquent, la justice vient d’être saisie officiellement par une administration qui relève du Ministère des Finances, la Direction des Domaines. En son âme et conscience, cette direction avait décidé après une analyse scrupuleuse et une vérification des documents effectuées par ses services , conforme aux lois de la République , que les 40 décisions signées par leur wali, hélas sont entachées par les irrégularités. Toutes les pressions exercées sur ces fonctionnaires n’avaient abouti. Ils avaient estimé que leur seul rempart, c’est la justice.