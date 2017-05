Oued-Bellah : Une biscuiterie en perpétuel développement

Réagissez

C’est l’unique opérateur économique dans la wilaya de Tipasa qui célèbre la journée internationale de la liberté d’expression et de la presse simultanément avec celle de la fête mondiale du travail ces dernières années. Il s’agit de la biscuiterie d’Oued-Bellah (Tipasa) qui emploie plus de 700 travailleurs.

C’est un complexe agro-alimentaire implanté à proximité de l’unité de production de médicaments de Saidal. Les nombreux représentants locaux des médias algériens étaient invités à cette célébration qui avait eu lieu le jeudi dernier. Une visite des équipements variés de production des multiples produits (gâteaux, confiserie) illustre le développement perpétuel de ce complexe industriel, en dépit des entraves qui se dressent dans son parcours.

En réponse à notre question relative à l’automatisation des ateliers de production, « il suffit d’un investissement de 9000 euros et je serai en mesure d’automatiser toute l’usine me répond le PDG, Boumâaraf Hassan, je ne garderai après l’installation de nouvelles machines que 50 personnes seulement et je mettrai à la porte un effectif de 700 employés ajoute-t-il, mais j’ai opté pour le volet social, en préservant mes ouvriers, tout attachant de l’importance au volume d’abord et ensuite à la bonne qualité des produits, afin de garder l’équilibre financier de l’usine, je suis rigoureux dans la gestion, mais tout le monde a trouvé son compte en ces moments de crise économique », conclut-il.

Les syndicalistes avaient affiché devant tous les invités leur satisfaction sur la stratégie de la biscuiterie. Mme Kouidri Amel, Docteur en sciences agronomiques, nutritionniste, diététicienne, enseignante à l’Université était intervenue pour rappeler à l’assistance ses engagements pris en 2016. Elle avait annoncé les bonnes nouvelles, grâce à l’élaboration de nouveaux produits diététiques fabriqués à la biscuiterie. L’oratrice est la responsable du laboratoire de l’usine.

C’est le service clé de ce complexe agro-alimentaire. Le biscuit sec sans gluten « Vida » pour les malades cœliaques ; les préparations sans gluten pour les madeleines aux différents parfums ; la mise en place des préparations pour les crêpes salées et sucrées ; l’élaboration des produits diététiques ; des biscuits digestifs ; des biscuits pour les sportifs à base de dattes, de miel, de protéines de hautes valeurs biologiques ; de nouveaux produits réalisés grâce aux recherches, aux analyses et aux tests effectués par l’universitaire Koudri Amel.

Le PDG nous avait révélé en aparté, « d’autres projets sont programmés dans la feuille de route de la biscuiterie ». Les responsables de la biscuiterie a honoré un groupe de journalistes, de retraités et les anciens employés de la biscuiterie, à l’occasion de la célébration de la journée du 03, qui avait été retardée cette année, en raison de l’organisation des élections législatives dans le pays.