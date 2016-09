Réagissez

L’un des principes fondamentaux de l’éducation nationale est la scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans.

C’est ce qui ressort de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 qui dispose dans son chapitre III, art. 12 que «l’enseignement est obligatoire pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 6 ans à 16 ans révolus». Mais le CEM Ali El Mekrez de la ville de Nador (wilaya de Tipasa) ne l’entend pas de cette oreille après avoir mis à la porte avant l’âge de 16 ans le jeune Abderraouf Ouchène. «Je suis en possession de tous les justificatifs attestant que mon fils, victime d’un accident en mai 2016, était hospitalisé et convalescent.

Il a raté seulement les examens du 3e trimestre de l’année 2015-2016, mais lors de cette rentrée scolaire, la direction dudit CEM lui a refusé l’accès à l’établissement», dira le père décontenancé. A la direction de l’éducation nationale de Tipasa, on se montre évasif. Alors qu’elle est censée veiller à la prise en charge pédagogique appropriée et à l’intégration scolaire des élèves, la direction de l’éducation de la wilaya de Tipasa tourne le dos au père de l’enfant qui ne sait plus à quel saint se vouer.