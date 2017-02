Meurad : Une petite commune rurale aux potentialités négligées

Réagissez

La commune rurale de Meurad aura enfanté des députés et sénateurs des différentes formations politiques (FLN-HMS-RND), y compris des élus au sein de l’APW, mais cela n’a servi à rien.



Les élus de cette commune aux potentialités négligées continuent à résoudre leurs soucis personnels au lieu de se mobiliser pour créer des ressources pour leur localité et surtout à créer des emplois. La prochaine échéance approche à grands pas et les appétits des administrés, futurs candidats, issus de la commune de Meurad prennent considérablement du volume. Nonobstant l’éternel problème des 120 logements « EPLF » réalisés et laissés à l’abandon qui trainent depuis plus de 3 décennies, l’APC de Meurad est pourvue de 02 monuments historiques qui méritent une réhabilitation pour leurs offrir une seconde vie.

Les 02 sites en question se trouvent dans l’agglomération secondaire Boudjebroun de cette commune rurale de Meurad qui relève de la daïra de Hadjout. Il s’agit d’une huilerie construite en 1898 mais opérationnelle depuis 1904. Cette unité de fabrication artisanale de l’huile d’olive fonctionne avec ses équipements traditionnels. Sa capacité de production journalière dépasse 40 quintaux. Les coupures d’électricité constituent une entrave dans son fonctionnement.

Un litre d’huile est produit après le broyage de 11 kilogrammes d’olives. Cette unité de production d’huile est constituée d’une chambre de stockage et de séchage des olives, de 07 presses, chaque presse contient 48 scourtins, de meules en pierres taillées, de bassins et 02 cuves d’un volume global de 56 quintaux. Le processus de fabrication de l’huile peut inspirer les élèves si les chefs de leurs établissements scolaires daignent organiser des visites pédagogiques dans ce monument qui fonctionne depuis 113 ans.

L’accès vers cette une unité de production d’huile n’attire toujours pas l’attention des responsables locaux, qui ne pensent même pas à inscrire l’aménagement de l’accès de quelques mètres vers ce joyau du secteur de l’agriculture. A quelques encablures de ce monument plus que centenaire, existe un second monument qui peut susciter de bonnes idées. Il s’agit de l’existence d’un barrage à eau dont sa construction remonte à 1851 et sa mise en service avait débuté en 1861. Cette infrastructure du secteur de l’hydraulique est également un joyau.

Espaces verts et forêts entourent le barrage envasé. Néanmoins quelques lâchers d’alevins sont organisés de temps à autres au sein de ce barrage. Des ruches d’abeilles jonchent quelques parcelles boisées à l’intérieur. Le site du barrage est clôturé. Boudjebroun est une agglomération rurale qui peut changer de statut, si ses 02 monuments sont pris en charge dans la politique d’encouragement à l’investissement.

La wilaya de Tipasa devra un jour s’intéresser à ces 02 sites historiques qui ne figurent pas malheureusement dans l’agenda des préoccupations des élus et responsables locaux. L’austérité devra inciter les décideurs locaux à agir dans l’intérêt général, en se penchant sur la situation de ces 02 monuments. Ils avaient été construits durant l’ère coloniale il y a plus d’un siècle, pour permettre aux colons français de tirer profit de leurs fonctionnements, de surcroit dans cette partie Ouest de la plaine de la Mitidja.