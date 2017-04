Meurad : Le casse-tête des 154 logements promotionnels

Réagissez

Les propriétaires des 154 logements promotionnels de Meurad, localité qui relève de la daïra de Hadjout viennent enfin de réagir, après des années d’hibernation. Il s’agit de la BDL (banque de développement local) et de la BEA (banque extérieure d’Algérie).

Selon des sources sûres, la wilaya de Tipasa a reçu une réponse aux interrogations des responsables du secteur de l’habitat. Le programme des magnifiques logements individuels de type R+1 avait été inscrit en….1994. En raison de sa complexité, tous les ministres de l’Habitat depuis l’achèvement des travaux jusqu’à ce jour, y compris les walis de Tipasa ne sont pas arrivés à trouver une solution idoine pour affecter ces 154 logements promotionnels de Meurad.

A présent le dossier est géré par un liquidateur. Depuis sa désignation à la tête de la wilaya de Tipasa, le Chef de l’Exécutif réunit tous ses directeurs impliqués directement dans l’ensemble des programmes du logement tous les lundis, un secteur du logement à la traine depuis des années, de surcroit en retrait par rapport aux autres wilayas du pays, pour diverses raisons.

La prise en main sérieuse du dossier de l’habitat dans la wilaya, allant jusqu’aux petits détails, aura permis de débusquer les entraves, afin de permettre au secteur du logement de la wilaya de se mettre à niveau, mais surtout faciliter aux populations lambdas d’acquérir le logement.

La BDL et la BEA propriétaires de ces 154 logements promotionnels de type R+1 sont condamnées à désigner un maître d’ouvrage et un bureau d’étude, en mesure de réaliser des travaux de confortement et de réhabilitation de ces logements érigés à proximité de la sûreté urbaine de Meurad, à quelques encablures de Hadjout.

La possibilité de densifier le site dans lequel sont construits ces logements est possible. L’état actuel du site des 154 logements promotionnels, abandonné depuis des décennies, suscite des commentaires. Mais qui vendra ces logements ?