Mégaport El-Hamdania : Tebboune découvre la face cachée de l’iceberg.

Le Premier Ministre Abdelmadjid Tebboune avait réuni dernièrement une réunion interministérielle, un noyau de Ministres qui sont impliqués directement dans la réalisation du mégaprojet du grand port commercial centre. Il manquait le Ministre de la Culture dans cette réunion.

En effet, la maison du musicologue Iguebouchène Mohamed, le site archéologique d’El-Hamdania et les 22 canons datant du 15ème siècle sont immergés à 02 mètres de la surface de la mer. Le site dans lequel sont « allongés » au fond de la mer les 22 canons dont l’un en bronze (1 mètre, ndlr) se trouve à quelques encablures de la plage du Rocher Blanc. Le reste des canons mesurent des longueurs allant de 1,5 m à 2,5m. Il suffit d’inviter le groupe d’universitaires dirigés par le chercheur Oumouna Mustapha pour s’imprégner de ce site archéologique oublié au fond de la mer, depuis des siècles.

Autant de monuments culturels qui pouvaient être exploités dans le cadre de l’activité touristique. Seuls les hauts responsables algériens seront capables de préserver ces trésors du passé historique de cette partie du littoral algérien. Les responsables amorphes du tourisme et de la culture de la wilaya de Tipasa continuent à manifester leur insouciance et leur inconscience depuis des années, profitant de leurs soutiens qui leurs assurent l’impunité. Ces monuments vont-ils disparaître avec les travaux ?

Les concepteurs du mégaprojet n’avaient pas tenu compte aussi de plusieurs paramètres (logements des populations, expropriation, disparition des terres à haute valeur agricole, forêt, ressources halieutiques,…) avant d’entrainer le Président de la République vers l’accord de la réalisation du mégaport d’El-Hamdania (Tipasa). Inéluctablement, cette infrastructure maritime sera un accélérateur économique et social au profit du dévelopement de l’Algérie, en particulier pour la wilaya de Tipasa. Mr. Tebboune Abdelmadjid a sans aucun doute découvert la supercherie de son prédécesseur et de ses Ministres qui ne sont plus aux commandes à présent. Le projet avait été bâti sur des mensonges et l’omerta.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika avait été berné et avait été induit en erreur, par ces hauts responsables qu’il avait lui-même désignés, avant de décider de la construction de ce Mégaport. Les chinois n’avaient pas raté l’opportunité pour « ligoter » les algériens, en signant rapidement les documents juridiques, juste après la décision du Chef de l’Etat. L’étude de ce mégaprojet n’a même pas été faite, ni vérifiée avant la décision de Bouteflika. Même les chiffres annoncés en grande pompe étaient faux. Des opérateurs algériens avaient été conviés pour ce projet à l’image de Ali Haddad, le patron de l’ETHRB.

En réalité, le feuilleton du grand port centre d’El-Hamdania n’a pas livré tous ses secrets. En dépit de l’importance du projet du mégaport, l’ex.Premier Ministre s’est distingué par une légèreté inouïe, au moment où notre pays fait face à une crise financière impitoyable. Les chinois se sentent plus à l’aise dans la réalisation des projets dans la wilaya de Tipasa. L’histoire du silo de Ahmer-El-Ain d’une capacité de stockage de plusieurs milliers de tonnes de céréales, projet qui date de 2010, confié à un groupe d’entreprises chinoises est à l’arrêt depuis des mois. Personne ne s’inquiète, pourtant une enveloppe de 2,5 milliards de dinars avait été allouée pour la réalisation de ce projet.