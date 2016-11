Le wali de tipasa à Bou IsmaÏl : «Les citoyens sont incontournables dans la gestion locale»

Réagissez

La visite du chef de l’exécutif de la wilaya de Tipasa, jeudi dernier, dans la matinée, avait commencé par le blocage de la voie express au niveau de la trémie de Bou Ismaïl.

Les infiltrations d’eau de pluie et les inondations dans les maisons avaient fait sortir les citoyens sur la route, afin de se faire entendre. Les éléments de la Gendarmerie nationale sont intervenus rapidement pour libérer la circulation des véhicules. Bien entendu, le wali de Tipasa, nouvellement installé, continue à inspecter les communes pour s’enquérir de l’état d’avancement des projets et aller à la rencontre des administrés, à l’issue de chaque visite dans les communes de la daïra.

Durant le dernier quinquennat, une enveloppe d’un montant de 9,3 milliards de dinars avait été affectée à la daïra de Bou Ismaïl. Les subventions allouées par les pouvoirs publics pour la construction de logements ne sont pas comprises dans cette enveloppe. Il faut reconnaître que les citoyens des communes de la wilaya de Tipasa ne sont pas les bienvenus chez les élus et les responsables locaux quand il s’agit d’échanger les idées et les avis, avant d’engager les travaux (marchés, ndlr).

La consultation avec les citoyens soucieux, intelligents et désintéressés, n’est pas inscrite dans l’agenda des responsables. Cela explique le décalage entre l’utilité des projets et les préoccupations des populations occultées. «Les hautes autorités du pays avaient instruit les P/APC, afin qu’ils puissent faire participer les citoyens dans la gestion des affaires publiques locales,. C’est la démocratie participative, tout cela doit converger vers l’élévation du niveau de développement local.

Les citoyens sont incontournables dans la prise de décision, ils sont les partenaires de leurs responsables et de leurs élus locaux, les actions locales doivent être caractérisées par la franchise, la transparence, même les bureaux doivent être en verre transparent. Il faut travailler pour atténuer les souffrances des familles, les citoyens doivent à leur tour agir dans un cadre organisé, en créant des associations dans l’intérêt général. La situation actuelle du pays exige des actions de solidarité et des échanges entre les citoyens et les responsables locaux, pour surmonter les difficultés», explique le wali.

Dans la daïra de Bou Ismaïl, la responsable du secteur de l’éducation nationale révèle qu’il existe 78 cantines scolaires qui servent des repas froids sur un total de 274. Les opérations de relogement sont à l’origine de la surcharge des classes dans plusieurs cas. La planification des projets aura été défaillante.

La mise à jour de la carte scolaire s’avère impérative. Le déficit en cimetières, l’absence du gaz de ville, le nombre insignifiant des aires de jeux dans plusieurs quartiers, l’assainissement des routes inexistant dans beaucoup de zones, les problèmes des coupures d’électricité, l’absence des aires pour l’apprentissage des cours de conduite de voiture, certaines classes des écoles primaires sont dépourvues de tables et de chaises à Khemisti, absence d’accès vers des agglomérations secondaires, projet d’extension du port de Khemisti, l’aménagement des voûtes du boulevard du front de mer de Bou Ismaïl, l’aménagement du stade communal de Bou Ismaïl et de Aïn Tagourait, la prolifération des constructions illicites qui produit des dégâts énormes, l’habitat rural, la réhabilitation des activités liées au secteur de la pêche, la régularisation des logements sociaux attribués en 1994, le problème du manque d’hygiène, tels étaient les sujets abordés par les citoyens des communes de la daïra de Bou Ismaïl, lors de cette rencontre avec le wali, qui avait eu lieu à l’Ecole nationale supérieure maritime (ex-ISM) de Bou Ismaïl. Le chef de l’exécutif de la wilaya de Tipasa a rappelé à l’assistance que «la force de frappe, c’est vous», conclut-il.