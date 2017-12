L’Ecole de formation paramédicale opérationnelle en 2018

Réagissez

Le projet relatif à la réalisation d’une Ecole de formation paramédicale, d’une capacité de 400 places pédagogiques, vient à nouveau d’enregistrer la visite d’un autre ministre de la Santé, jeudi dernier, depuis son lancement, il y a plus de 6 ans. Son délai de réalisation avait pourtant été fixé à 20 mois lors du lancement des travaux. Une enveloppe financière conséquente avait été allouée pour sa construction, mais qui s’est avérée insuffisante, d’où sa réévaluation.

La crise financière s’est installée et s’est ajoutée à la défaillance des opérateurs économiques, hélas complices avec les gestionnaires du projet. L’Ecole de formation paramédicale sera érigée dans un proche avenir en un Institut de formation, qui sera opérationnel dès la prochaine rentrée scolaire 2018/2019. «Le projet doit être prêt durant le 1er semestre 2018», instruit Pr Hasbellaoui Mokhtar, ministre de la Santé, lors de sa visite effectuée jeudi dernier. Les bâtiments sont érigés mais encore vides sur une assiette de terrain de 13000 m2. Le membre du gouvernement avait promis un apport financier pour achever les travaux de second œuvre et équiper les bâtiments, afin que cet établissement de santé puisse accueillir des stagiaires d’autres wilayas, en plus de ceux de Tipasa. Cette école de formation paramédicale dispose de 150 lits aujourd’hui, alors que sa capacité d’hébergement était annoncée à 200 lits lors du lancement du projet. La formation du personnel paramédical et médical demeure le cheval de bataille dans la feuille de route du membre du gouvernement, qui a toujours exercé dans le secteur de la médecine depuis des décennies.

En réponse à une question sur le service civil, Pr Hasbellaoui ne s’est pas montré bavard. La commission de la santé à l’APN est présidée par le docteur Bouabdellah Mohamed, un élu de Tipasa. «Le texte du service civil sera révisé dans sa forme avec un relooking après son débat au Parlement, avait précisé le ministre de la Santé, le service civil permettra au médecin d’offrir un service aux citoyens, ajoute-t-il, je ne peux pas vous donner plus de détails, alors que le texte se trouve au Parlement», conclut-il.