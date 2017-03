Khemisti (Tipasa) : Un non-voyant interpelle Houda-Imène Feraoun.

Trois membres du gouvernement, en l’occurrence Houda-Imène Feraoun, Mounia Meslem et Mebarki Mohamed, respectivement Ministre de la Poste et des technologies de l’information de la communication (MPTIC) ; Ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme (MSNFCF) et Ministre de la formation et de l’enseignement professionnel (MFEP) se sont donné rendez-vous hier mardi 14 mars, au centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques (CNFPHP) de Khemisti-ville (Tipasa) pour assister à la célébration en grande pompe de la journée nationale des handicapés.

La manifestation avait été marquée par la présence de plusieurs médias nationaux, les relais des discours officiels, les divers protocoles, bref autant de mouvements et des paroles qui n’arrivent pas à résoudre les difficultés des personnes handicapées et atténuer leurs souffrances. Une voiture noire démarre en trombe, pour quitter le CNFPHP. Mme Houda-Imène Feraoun se trouvait à l’intérieur. Sami C. habillé d’un beau costume, non-voyant, cartable à la main, est sorti de la grande salle, afin de pouvoir parler avec la MPTIC. « J’ai voulu toucher un mot à Mme Feraoun », nous dit-il. « Elle est partie, quel est votre problème », demande t-on. « Dommage, je voulais lui transmettre nos préoccupations, nous les non-voyants » déclare-t-il. « La 1ère difficulté se passe d’abord au niveau des agences d’Algérie-Poste, parfois nous n’arrivons pas à signer sur le fichier tel que cela est exigé, nous souhaitons que cela soit étendu par la création d’un code personnel pour les non-voyants indique notre interlocuteur, la 2ème difficulté, c’est lorsque nous voulons accéder à internet, il y a toujours une image, mais nous voulons un code pour accéder à notre compte ajoute-t-il , car à ce jour nous faisons appel à quelqu’un chaque fois pour nous assister afin de consulter notre compte, naturellement il n’y a pas d’intimité pour nous autres non-voyants, la 3ème difficulté, c’est que nous souhaitons que le distributeur automatique de billets soit doté d’un système vocal pour nous faciliter la tâche et enfin, nous revendiquons un tarif spécial dans la tarification de l’internet comme celui accordé aux fils de chahids, au enfants des moudjahidines, nous ne pouvons pas lire les journaux et les revues, nous voulons connaître tous les évènements qui se passent dans notre pays enchaine-t-il, grâce à l’aide de la synthèse vocale, nous serons en mesure de nous informer en consultant les sites des médias algériens, je compte sur votre journal pour transmettre les préoccupations des non-voyants aux hautes autorités du pays, j’espère que nos responsables les prennent en charge », conclut-il. Selon le département ministériel de Mébarki Mohamed, il existe 05 centres régionaux de formation pour les handicapés physique en Algérie. En dépit des discours et de photos diffusées, un exercice qui veut faire croire que tout va bien pour cette catégorie de la société algérienne, la situation des handicapés demeure confrontée à l’incompréhension.

M'hamed Houaoura