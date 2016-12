Hadjout : Les citoyens découvrent la fermeté de leur wali

Réagissez

Hadjout est l’avant dernière halte du périple que Moussa Ghellai, wali de Tipasa avait entamé depuis son installation, afin de s’enquérir de l’état des lieux de la wilaya.

La prochaine étape concernera Tipasa. Elle clôturera ce chapitre inhérent à inspection, visite de travail et rencontre avec « la société civile », inscrit sur sa check-list. Le jeudi dernier beaucoup de notables de Hadjout avaient quitté les lieux , après avoir attendu des heures durant dans l’INSFP de Hadjout, bien avant l’arrivée du Chef de l’Exécutif de la wilaya et la délégation qui l’accompagnait. La rencontre du wali avec les citoyens avait commencé à 16h45 par la projection d’un court documentaire incomplet sur la daïra de Hadjout.

Moussa Ghellaï avait dévoilé le montant de l’enveloppe financière allouée pour les 02 derniers quinquennats par l’Etat aux 02 communes (Meurad, Hadjout) de la daïra, qui s’élève à 19 milliards de dinars, ne sont pas comprises les enveloppes financières destinées aux programmes des logements, du gaz de ville, de l’électrification et de l’amélioration urbaine. Le projet de l’école de formation paramédicale est le meilleur exemple qui illustre le retard dans les travaux des projets, mettant à nu les promesses non respectées des responsables locaux et centraux quant à l’ouverture de cet établissement qui aura été une bouffée d’oxygène pour le secteur de la santé s’il fonctionne. Depuis plus de 15 mois, l’absence des moyens financiers empêchent l’achat des équipements des différentes structures de cette école qui relève du département ministériel de Abdelmalek Boudiaf. Le prétexte.

« J’ai relevé la disponibilité des ressources humaines de haut niveau dans les 02 communes, et la majorité de l’effectif est composée des femmes », précise le wali. Hadjout et Meurad sont des communes dépourvues de salles de spectacle. Plusieurs projets qui relèvent des secteurs de la jeunesse et sports et des travaux publics, inscrits font l’objet de gel en raison de la crise financière. Inexistence de réfectoire et de salle de sport dans certains établissements scolaires, insécurité, arrêt des travaux au niveau des projets de logements, situation juridique des logements des haouchs pas du tout réglée, drainage des eaux dans la cité des 309 logements LSP, les difficultés dans la circulation des véhicules à Hadjout, le déficit en agence postale, insuffisance des aires de jeu dans les quartiers, le mauvais état des routes à cause des travaux de Seaal et de Sonelgaz, manque d’hygiène, tels sont quelques problèmes soulevés par les intervenants que le wali avait tenu à commenter, afin de satisfaire l’assistance, bien entendu après avoir pris note. Il n’en demeure pas moins que l’impertinence de certains citoyens avait heureusement été arrêtée par les répliques du Chef de l’Exécutif de la wilaya.

En effet, l’assistance avait découvert la fermeté inattendue de Moussa Ghellaï. « Ce n’est pas en me présentant une pétition que vous arriverez à changer l’imam de votre mosquée répond le wali aux questions d’un groupe d’une agglomération rurale, c’est l’Etat qui nomme les imams et non pas les fidèles, il y a le Directeur des affaires religieuses qui a la charge de cette mission ajoute-t-il pour ceux qui ne veulent pas se mettre derrière l’imam pour prier, ils n’ont qu’à changer de mosquée pour accomplir leurs prières », dit-il. Le wali avait répondu à cet autre intervenant qui se plaignait sur la lenteur dans l’attribution d’un permis de construire d’une mosquée dans un quartier, tout en critiquant l’existence d’une salle des fêtes à proximité du terrain qui devait abriter la future mosquée.

« La salle des fêtes est là et fonctionne bien avant dans ce quartier, son activité est légale explique-t-il , cela fait 36 ans que je travaille dans les collectivités locales et je connais toute la règlementation ajoute-t-il, mais l’avantage que nous avons nous autres les musulmans, c’est que Dieu nous permet de prier dans n’importe quel endroit sur la surface de la planète, il ne faut se focaliser sur un point, car le développement c’est beaucoup de points à étudier », déclare-t-il. Le chef de l’exécutif de la wilaya a mis l’accent sur la citoyenneté, notamment son rôle. « Il faut avoir les moyens de sa politique dit-il, il ne s’agit pas uniquement de demander, mais il ne faut pas perdre de vue nos devoirs envers notre pays en qualité de citoyens d’abord si nous souhaitons nous épanouir, mon rêve c’est la création des salles de théâtre dans chaque chef lieu de daïra, je considère qu’il est le seul moyen pour élever le niveau éducatif et social des citoyens » conclut-il.

Les intervenants qui pensaient que le wali allait céder à leurs caprices avaient quitté la salle ,d’autant plus que certaines réponses sèches du wali avaient suscité les applaudissements des femmes et des hommes de l’assistance.