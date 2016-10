Hadjout : L’école de formation paramédicale ne voit pas le jour

Réagissez

Les promesses des responsables de la wilaya de Tipasa et ceux du département ministériel de Abdelmalek Boudiaf finalement ne sont que des paroles qui se diluent avec le temps, au moment où le secteur de la santé de la wilaya de Tipasa ne cesse de se défendre en prétextant que ses infrastructures et établissements souffrent d’un déficit énorme en personnel paramédical , une manière pour justifier les défaillances dans les EHS (établissement hospitalier spécialisé), EPH (établissement public hospitalier) et les EPSP (établissement public de santé de proximité).

Le projet de l’école de formation paramédicale ayant fait de moult visites ministérielles et des walis avait été lancé depuis plusieurs années. Il n’a toujours pas ouvert ses portes pour accueillir les stagiaires. Sa capacité d’accueil s’élève à 400 places pédagogiques. Les dortoirs d’une capacité de 200 lits sont inclus. Les citoyens avertis de la wilaya de Tipasa souhaitent que les investisseurs de leur wilaya prennent l’exemple des opérateurs économiques de la wilaya de Sétif. En effet, ces derniers se montrent solidaires et contribuent à résoudre les difficultés et à trouver des solutions quand les projets d’utilité publique qui concernent en premier les populations de la wilaya de Sétif font face à des difficultés pour être achevés.

Dans la wilaya de Tipasa, les investisseurs préfèrent gaspiller (investir, ndlr) leur s argents dans l’achat des luxueux cadeaux pour les offrir aux décideurs et prendre en charge les collations coûteuses lors de certaines occasions qui n’ont aucun impact sur le développement de la wilaya. L’école de formation paramédicale de Hadjout est en quête d’une enveloppe financière d’un montant de 12 milliards de centimes. Les pouvoirs publics avaient réalisé tous les bâtiments, pour la pédagogie, l’hébergement, la restauration, l’administration. Le projet est stratégique et utile pour les jeunes filles et garçons qui souhaitent bénéficier d’une formation. Malheureusement, il est à l’arrêt depuis plusieurs mois. Un sursaut des authentiques investisseurs patriotes ne peut être que salutaire.

Si les promesses officielles n’ont pas été concrétisées au moment de l’embellie financière, en ces moments de crise financière, les opérateurs économiques peuvent se manifester utilement pour les citoyens. Ainsi, en raison du manque d’argent, il n’est plus possible d’acheter les mobiliers, les équipements et les matériels pour faire fonctionner cette école de formation paramédicale de Hadjout. Les réceptions budgétivores quant à elles, se perpétuent. Où est la solidarité dans la wilaya de Tipasa au moment ses potentialités naturelles sont persécutées et accaparées dans l’opacité par quelques individus de la nomenklatura ?