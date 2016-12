Gouraya : Potentialités inexploitées, populations mises à l’écart.

Réagissez

La daïra de Gouraya était autrefois une région côtière berbérophone très côtoyée et fréquentée en raison de ses richesses naturelles, ses monuments historiques et culturelles , de ses paysages féeriques, des atouts qui invitent à l’évasion et assurent la quiétude à ses hôtes.

Hélas, cette partie Ouest de la wilaya de Tipasa avait été victime du désintérêt des décideurs durant des décennies, en imposant et en intronisant des gestionnaires locaux qui n’ont rien à voire avec les initiatives allant dans le sens du développement économique et social. Les conséquences auront été catastrophiques sur tous les points, jusqu’à pousser des contingents de jeunes frustrés ; devenus des faciles proies pour les manipulateurs ; à rejoindre les maquis pour perpétrer des actes criminels et des destructions néfastes pour notre pays.

Il faut à présent engager des actions d’envergure pour remettre les communes de cette daïra sur les rails. C’est dans ce contexte que le wali de Tipasa, Moussa Ghellaï, s’était rendu le jeudi dernier en visite de travail dans les trois APC (Messelmoune, Aghbal, Gouraya) de cette daïra pour secouer les nombreux cocotiers et donner des coups de pied dans les fourmilières, afin de faire reprendre les travaux dans certains projets et booster la cadence dans d’autres. A l’issue de sa journée d’inspection effectuée le jeudi dernier, le Chef de l’Exécutif de la wilaya avait présidé une séance de travail avec les citoyens, toujours sélectionnés hélas par les autorités locales.

Routes, habitat rural, emplois, constructions illicites, AEP, assainissement, éducation nationale, gaz de ville, électricité, solidarité, lignes téléphoniques, transport, infrastructures sportives et culturelles, les protections des agglomérations contre les crues des précipitations, la pollution émise par les carrières, la protection du port de pêche, la prise en charge des enfants trisomiques et autistes, le fonctionnement des services médicaux , tels sont les chapitres abordés par les citoyens préoccupés par les difficultés qui entravent leurs quotidiens. Toutes ces interventions des citoyens avaient eu lieu après celle du wali.

« Je suis venu pour vous exposer nos préoccupations et nos problèmes avertit le wali devant l’assistance, je viens vous faire part de nos difficultés au moment où notre pays traverse une crise économique ajoute-t-il, l’Etat avait alloué une enveloppe financière de plus de 11 milliards de dinars pour les communes de votre daïra, ne sont pas compris les projets des logements, du réseau de gaz de ville. Sachez que l’Algérie est limitrophe avec des pays qui sont confrontés à des crises, donc nous devons être d’abord tous vigilants et solidaires, en assurant la stabilité dans nos territoires pour garantir le développement, tout cela devra commencer à partir des communes, par conséquent les citoyens doivent s’adapter à cette nouvelle situation économique, sociale et culturelle, bien entendu nous souhaitons que cette crise disparaîtra », conclut-il.

Le Chef de l’exécutif de la wilaya avait insisté sur la participation des citoyens dans la gestion locale de leurs communes respectives. Selon l’orateur, les priorités des besoins seront indiquées par les citoyens, après les débats avec leurs élus locaux. Les directeurs de wilaya des secteurs concernés avaient été invités par le wali à répondre aux interrogations des citoyens. Beaucoup de retard dans certains projets avaient été signalés sur les sites, d’autant plus que la réévaluation financière n’avait pas résolu les problèmes. Sonelgaz, Seaal et Algérie Télécom, ces 03 opérateurs économiques avaient été critiqués par les citoyens. Ils sont à l’origine du mauvais état de très nombreux axes routiers d’une part et d’autre part l’absence des contrôles techniques de la qualité des travaux dans ces routes, autant d’anomalies qui avaient été soulignées lors des interventions des uns et des autres.