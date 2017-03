Elections legislatives à Tipasa : Le désintérêt des citoyens

Réagissez

En dépit de l’offensive médiatique officielle entreprise par les autorités pour expliquer le sens patriotique de l’acte de voter, à l’aube de la campagne électorale, un désintérêt incroyable est affiché par les populations de la wilaya de Tipasa pour cet évènement.

Pour les administrés, le rôle du député se limite à son salaire, son immunité et les avantages accordés, afin qu’il puisse lever sa main lors des réunions à l’APN (assemblée nationale populaire), d’une part et d’autre par mener une vie meilleure tout en essayant de s’accaparer d’autres avantages pour assurer son avenir. Nos interlocuteurs et nos interlocutrices sont unanimes pour nous déclarer que la volonté populaire est confisquée à chaque échéance électorale.

En effet, tous les élus de l’APN issus des urnes de la wilaya de Tipasa depuis 1997, ne se sont jamais souciés des préoccupations de celles et de ceux qui les avaient élus, n’ayant même pas eu le réflexe de tenir des rencontres afin de débattre pendant leurs mandats avec les citoyens, pour dévoiler leurs démarches auprès des instances concernées.

Les « heureux élus » occupent leurs sièges à l’APN, pour se consacrer à leurs conforts. L’image des élus dans la wilaya de Tipasa demeure négative, malheureusement. Les populations n’ont pas la mémoire courte. A présent, la crise s’est installée. Les familles sont hantées par la misère sociale. Les horizons créateurs de richesses dans la wilaya ne sont pas visibles à présent. Cette situation suscite l’inquiétude chez les citoyens d’abord et ensuite le désintérêt des électeurs. Tous les coups sont permis chez les candidats pour tenter « d’amadouer » l’électorat.

La wilaya de Tipasa qui compte 431.000 électeurs a mobilisé 58 espaces publics afin de permettre aux représentants des 17 listes des partis politiques (FLN-RND-Alliance HMS-PT-M.Islah-RCD-AHD54-TAJ-Nahda Adala Bina- FM- FNIC-El Karama-FNA-PFJ-UFDS-MPA-FNJS) et des 03 listes des indépendants dirigées par les candidats Hamoudi Yazid, Mahar Abdellah et Djellal Sérandi Mâamar. Au départ, 31 formations politiques et 20 candidats indépendants avaient retiré leurs dossiers auprès de la DRAG de Tipasa pour participer à cette élection du 04 mai 2017.

A l’arrivée, 14 partis politiques et 17 candidats indépendants sont passés à la trappe. Cette campagne de recueil des signatures avait été marquée par le scandale provoqué par le député sortant du FLN, officier des douanes algériennes, un habitué des frasques. Il avait été écarté selon la règlementation par l’administration à la suite de l’étude de son dossier et de la plainte de certains colistiers de la liste indépendante. La tricherie et le mensonge ont leurs limites.

Pour l’instant, les candidats affûtent leurs armes et leurs discours afin d’entrainer les citoyens vers les urnes et leurs camps. L’APN a réservé 07 sièges pour la wilaya de Tipasa. Les précédents « élus » depuis la création du CNT à ce jour n’avaient jamais laissé une bonne impression chez leurs compatriotes de la wilaya.

Le spectre de l’abstention planera. Les autorités et l’administration s’attendent à un autre défi pour le 04 mai. Les expériences du passé avaient démontré la capacité des gestionnaires des élections à renverser les chiffres lors du décompte final, qui suscitent la stupéfaction des électeurs. La magie de l’élection en Algérie !