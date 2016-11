Du gaz de montagne à Tipasa

Réagissez

Le Chef de l’Exécutif de la wilaya de Tipasa, Ghellaï Moussa, agréablement surpris par la découverte du réseau de gaz de ville au niveau de la commune rurale enclavée de Sidi Sémiane (Cherchell), avait avoué devant l’assistance qu’il préfère appeler cela le « gaz de montagne » au lieu de gaz de ville.

La présence du gaz de ville dans ces zones éloignées signifie l’effort colossal consenti par les pouvoirs publics. Ce projet aura nécessité les travaux sur une distance de 30 kms, en surmontant et en perçant les collines, afin d’approvisionner théoriquement 304 foyers ruraux. Or, les ménages qui habitent dans les douars épars de la commune de Sidi Sémiane vivent dans des conditions sociales très difficiles, ce qui explique leur incapacité à participer avec un montant de 10.000 DA (un million de centimes, ndlr) au montage financier pour assurer leur approvisionnement en gaz de ville, « gaz de montagne ». Le coût de revient du branchement en « gaz de montagne » au profit d’un seul foyer dans l’APC de Sidi Sémiane s’élève à 746.000 DA (soixante quatorze millions six cents milles centimes, ndlr).

Un montant énorme que les ménages démunis ne peuvent plus payer, de surcroît dans un territoire où la misère est criante. Un échéancier pour payer 01 million de centimes, par exemple. Les élus locaux ont intérêt à trouver les issues pour développer l’utilisation et la consommation du gaz de ville dans cette partie déshéritée de la wilaya de Tipasa. Quand il neige, l’accès aux douars de Sidi Sémiane, notamment l’acheminement des bouteilles de gaz butane à destination des administrés de l’APC de Sidi Sémiane devient impossible.

Un décor qui favorise la souffrance en période hivernale. Quant aux habitants de la localité côtière de Hadjret-Ennous, déjà alimentés en gaz de ville, le coût de revient pour le branchement d’un foyer de cette commune s’élève à 200.000 DA (vingt millions de centimes). Avec ces coûts, l’Etat accuse une perte. Son soutien financier est trop élevé, les APC concernées sont inaptes pour atténuer le poids du fardeau.