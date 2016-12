Réagissez

Les manifestants demandent la prise en charge de leurs revendication

Routes coupées, pneus brûlés, troncs d’arbres en flammes, les files de véhicules immobilisés devant les obstacles, 2 véhicules de la Gendarmerie nationale stationnés au bord de la route, les groupes de citoyens éparpillés, un ciel nuageux, tel est le décor qui surgit au niveau de la route reliant les localités de Sidi Amar et de Menaceur (Tipasa).

Sur leurs gardes, les traits tirés apparaissent sur les visages des manifestants mobilisés depuis l’aube de cette journée du 5 décembre. Une pluie fine tombe. Après notre premier contact, chacun voulait parler. «Vous savez que votre action n’a pas empêché les automobilistes, les citoyens et même les autorités de la wilaya à emprunter une autre voie pour atteindre Menaceur, en venant de Tipasa, de Hadjout et de Cherchell», dis-je aux citoyens.

«Nous ne voulons rien savoir, nous restons ici et empêchons les véhicules de passer par cet endroit, les autorités n’ont pas tenu leurs promesses et cela dure depuis des années, nous les avons saisies par écrit, nous n’avons reçu aucune réponse», me répondent-ils. Les revendications demeurent les mêmes. Il s’agit de l’état lamentable de la route empruntée par les habitants de l’agglomération rurale de Tidaf, qui relève de la commune de Menaceur, de l’absence d’AEP et du réseau d’assainissement, de l’aide au logement rural, de l’école primaire dépourvue de portail et d’un gardien, de jour comme de nuit. «Que les autorités prennent en charge nos revendications tout simplement, me disent-ils, nous comptons sur votre journal pour les publier en français et en arabe», concluent-ils. Il fait presque nuit, nous rebroussons chemin sous le regard des automobilistes et des gendarmes.