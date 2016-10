Réagissez

Le manque de ressources financières retardera sans aucun doute la mise en service de l’UMC de Damous, une localité côtière située à l’extrémité ouest de la wilaya de Tipasa.

Le projet, qui s’étale sur une superficie de 5600 m2, avait été inscrit le 19 septembre 2010. Le délai de réalisation n’a pas été respecté, à l’instar de tous les projets inscrits dans la wilaya de Tipasa. Cela fait partie de la culture locale dans cette wilaya, c’est-à-dire, le non-respect des délais de réalisation des projets, l’absence d’un contrôle technique rigoureux et enfin la réévaluation financière des projets. Bref, cette infrastructure du secteur de la santé est très attendue par les populations rurales des communes de la daïra de Damous, y compris celles qui habitent dans les communes de l’extrémité est de la wilaya de Chlef, limitrophes avec la daïra de Damous.

Les gros œuvres du projet sont totalement achevés. L’autorisation de programme (AP) initiale d’une montant de 15 millions de dinars avait été réactualisée jusqu’à une somme de 571 millions de dinars. Enigmatique saut financier, estimation financière fausse ? Officiellement, la date de réception de ce merveilleux acquis d’une capacité de 68 lits est prévue pour le 31 décembre 2016.

L’UMC de Damous s’articulera autour d’une salle d’observation de 10 lits, des cabinets de consultation, d’un laboratoire, d’un scanner, d’une radiologie, d’un service de chirurgie hommes (18 lits), d’un service de chirurgie femmes (12 lits), d’un service pédiatrie (8 lits), de 3 salles d’opération aseptisées, d’un service réveil et réanimation (12 lits), d’un service gynéco-obstétrique (8 lits), d’un internat de 8 chambres avec une cuisine, d’un réfectoire et enfin de 2 logements de type F3.

Dans le cadre du chapitre équipement, les pouvoirs publics avaient alloué 120 millions de dinars en 2015 et 60 millions de dinars en 2016 au profit de ce petit hôpital. «J’étais émerveillé par l’existence d’un projet de cette dimension dans cette partie de la wilaya, tant mieux pour les citoyens», déclare le wali de Tipasa lors de sa rencontre avec les citoyens à l’issue de sa première visite d’inspection dans la daïra de Damous.

L’amère situation économique et financière que traverse notre pays actuellement empêchera cette UMC d’être opérationnelle dans les délais. Les populations doivent s’armer de patience. Selon une source officielle présente lors de la visite du chef de l’exécutif de la wilaya à Damous, l’acquisition des équipements médicaux et collectifs pour cet Etablissement public de santé nécessitera l’apport de ressources financières estimées à 500 millions de dinars (50 milliards de centimes).

L’achèvement, l’installation des équipements au niveau du RC et des 3 étages qui composent l’UMC de Damous, la mise en service de ce futur joyau du département ministériel de Abdelmalek Boudiaf n’auront pas lieu au cours de l’année 2017, qui s’annonce par ailleurs très difficile, d’une part, et d’autre part, si l’UMC de Damous n’est pas considérée comme une priorité parmi les projets les plus vitaux de la wilaya, car la liste des projets stratégiques locaux est trop longue.