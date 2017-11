Cherchell : Une fuite des eaux usées empoisonne la vie des riverains depuis des mois

Réagissez

Une fuite des eaux usées irrigue « généreusement » la route qui relie deux importants quartiers populaires à l’Ouest de la localité côtière de Cherchell, en l’occurrence la cité « Mahem » et l’agglomération de Sidi M’hamed Lemghith.



Une désagréable odeur se dégage depuis cette partie de la zone Ouest de la ville. Les bus, les véhicules et les piétons qui empruntent cet axe routier stratégique n’échappent pas aux mauvaises odeurs et aux risques des maladies. Les marchés relatifs à l’aménagement de la route avaient été attribués aux fidèles des élus locaux. Ces derniers sont en campagne électorale afin de continuer à « gérer » à leur manière les affaires publiques locales.



Les élus zélés avaient profité de leur mandat pour conforter leur statut social. Les services de sécurité locaux se contentent de rédiger leurs rapports, mais sans suite. Ces élus parachutés qui n’avaient pas rendu compte de leur gestion opaque comptent revenir aux affaires « juteuses » grâce au soutien de l’autorité administrative locale.



Pendant ce temps, les élus locaux sortants sillonnent d’autres quartiers et promettent le « Paradis » à leurs administrés, s’ils reviennent à la tête de l’APC.